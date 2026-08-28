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PS5 deneyimini yanınızda taşıyın: PlayStation Portal indirimde
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PS5 deneyimini yanınızda taşıyın: PlayStation Portal indirimde

Sultan Oğuz Sultan Oğuz MYNET YAZARI
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Favori PS5 oyunlarınızı oynamak için artık salonun boş olmasını ya da televizyonun size kalmasını beklemenize gerek yok. Sony PlayStation Portal, DualSense kontrolcüsünün eşsiz dokunsal özelliklerini LCD ekranla birleştirerek konsol kalitesindeki oyun keyfini yatağınızda, mutfağınızda veya balkonunuzda sürdürmenize olanak tanıyor. Şık tasarımı ve kullanım kolaylığıyla gelin Okula Dönüş Fırsatları'na özel indirime giren cihazı yakından inceleyelim!

PlayStation Portal, PlayStation 5 sahiplerinin oyun deneyimini televizyon karşısına hapsolmaktan kurtararak evin her köşesine, hatta internetin olduğu her yere taşımayı vaat ediyor. PS5’in gücünü doğrudan ellerinizde hissedebileceğiniz gelişmiş bir remote play cihazı olan PlayStation Portal, oyunlarınızda yepyeni bir esneklik sunuyor. Daha fazlası için hadi, içeriğe!

Sony PlayStation Portal (Bilkom - Resmi Distribütör Garantili)

PS5 deneyimini yanınızda taşıyın: PlayStation Portal indirimde 1

  • PS5 gücünü evin her köşesine taşıyan bu cihaz, Wi-Fi üzerinden konsolunuza bağlanarak sizi salon koltuğuna bağlı olmaktan kurtarıyor. Böylelikle TV’de başka bir şey izlenirken bile oyun keyfiniz bölünmüyor.
  • PS5 veya PS4 fark etmeksizin konsolunuzun hafızasında yüklü olan tüm uyumlu oyunlar anında elinizin altında; oyun değiştirmek için yerinizden kalkmanıza bile gerek kalmıyor.
  • Sadece bir ekran değil, tam teşekküllü bir kontrol deneyimi sunan Portal, dokunsal geri bildirim ve uyarlanabilir tetikleyiciler sayesinde patlamaları ve dirençleri tıpkı ana konsolda oynuyormuş gibi ellerinizde hissettiriyor.
  • 1080p çözünürlükteki canlı LCD ekranı, 60 FPS performansıyla birleşince en hızlı aksiyon sahnelerinde bile netlikten ve akıcılıktan ödün vermeyen bir görsel kalite sağlıyor.
  • Uzun süreli oyun maceralarında bile eli yormayan hafif yapısı ve hızlı eşleşme özelliğiyle mutfaktan yatak odasına kadar evin her noktasını bir oyun alanına çeviriyor.

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Cihaz zaten bende vardı. Her şeyiyle mükemmel bir ürün. Bunu bir arkadaşıma hediye olarak aldım. Kendisi de çok memnun kaldı."
  • "Net bir şekilde söylüyorum . Keşke daha önce alsaymışım 1 haftadır düzenli olarak kullanıyorum. Evimde 100 mbps internet hızım var. Ps5 kablo ile bağlı. Günde 6 saat oynadığım zamanlar da oldu. Ama bayıldım. Harika bir cihaz mobilde Remote plaketden çok daha iyi, çocuğum olduğundan dolayı doğru düzgün oynayamıyordum. Şimdi her yerde istediğim zaman oynuyorum."
  • "PlayStation5'i kabloyla internete ps portalı da iyi çeken 5ghz wifi ağına bağlarsanız ciddi anlamda güzel bir deneyim yaşıyorsunuz. Wifi ayarlarını yapay zeka ile ince ayarda yaparsanız tadından yenmez."
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Bu içerik 28 Ağustos 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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