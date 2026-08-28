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3 yıldır aranan “Ponzi Mine” kafede yakalandı: Üzerinden başka kadının kimliği çıktı

Ünlü isimler, sporcular ve bürokratların da aralarında bulunduğu çok sayıda kişiyi dolandırdığı gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş 20 yıl hapis cezası bulunan “Ponzi Mine” lakaplı Mine Mumcu, Kadıköy’de yakalandı. 2023’ten beri aranan Mumcu’nun üzerinde başka bir kadına ait kimlik kartı bulundu.

3 yıldır aranan “Ponzi Mine” kafede yakalandı: Üzerinden başka kadının kimliği çıktı

Kamuoyunda “Ponzi Mine” olarak tanınan 45 yaşındaki Mine Mumcu’nun üç yıldır süren kaçışı sona erdi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Mumcu’nun yerini tespit ederek harekete geçti. Kadıköy Suadiye’deki bir kafede oturduğu sırada gözaltına alınan Mumcu’nun üzerinden başka bir kadına ait kimlik çıktı. Rüşvet, suç örgütü kurma ve resmi belgede sahtecilik gibi suçlardan 38 ayrı UYAP aranma kaydı bulunduğu belirtilen Mumcu, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

ÜNLÜ İSİMLERİ VE SPORCULARI DOLANDIRDI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri hükümlü şahısların yakalamasına yönelik yürüttüğü çalışmalarda, 2023’den bu yana aranması bulunan ve daha önce işlediği suçlardan hakkında 20 yıl kesinleşmiş cezası bulunan, aralarında ünlü isim ve sporcular olmak üzere birçok kişiyi dolandırdığı öne sürülen 45 yaşındaki ‘Ponzi Mine’ lakaplı Mine Mumcu, Kadıköy’de düzenlenen operasyonla yakalandı.

KADIKÖY’DE BİR KAFEDE YAKALANDI

Yapılan çalışmalarda yeri tespit edilen Mumcu, Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından 27 Ağustos Perşembe akşamı Kadıköy Suadiye’de bir kafede oturduğu esnada ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Ekiplerin, şüpheliye yaptığı üst aramasında Mine Mumcu’nun üzerinden başka bir kadın şahsa ait kimlik kartı ele geçirildi. Şahsın bu yöntemle uzun bir süredir saklandığı öğrenildi.

3 yıldır aranan “Ponzi Mine” kafede yakalandı: Üzerinden başka kadının kimliği çıktı 1

38 ADET UYAP ARANMASI VARDI

Yakalanarak gözaltına alınan Mumcu, işlemleri için Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliğine getirildi. Şüpheliye burada yapılan detaylı sorgulamada, rüşvet, örgüt kurma, resmi belgede sahtecilik, kooperatif dolandırıcılığı, yağma gibi suçlardan 38 adet UYAP aranmasının olduğu öğrenildi.

KENDİNİ AVUKAT YA DA YAHUDİ İŞ İNSANI DİYE TANITIYORDU

Öte yandan Mine Mumcu’nun işletme mezunu olduğu, sonrasında kendini iletişime geçtiği insanlara bir dönem kendini avukat olarak tanıttığı, bazı zamanlarda ise Yahudi iş insanı olarak tanıtıp isminin ‘Maria Mine Mumcu’ olarak söylediği ve böylece birçok ünlü isim, sporcu ve bürokratla bu şekilde iletişime geçip, güven aşıladığı öne sürüldü.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Son olarak, Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliğinde işlemleri tamamlanan şüpheli, adliyeye sevk edildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
UYAP dolandırıcılık Kadıköy dolandırıcı
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