HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Mevlid-i Nebi Haftası programında konuşuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde "Mevlid-i Nebi Haftası Programı"nda konuşuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında "Müslümanlar olarak başkalarına umut bağlamakla bir yere varamayız. Güçlü olmak, caydırıcı olmak, bölgemizde barışı ve güvenliği birlikte inşa etmek mecburiyetindeyiz. Bunun için ittifakta hayır vardır diyor, hem kendi içimizde hem İslam dünyasında ittifakları büyütmeye ihtilafları azaltmaya çalışıyoruz" ifadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Mevlid-i Nebi Haftası programında konuşuyor
Mustafa Fidan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan düzenlenen Mevlid-i Nebi Haftası programında konuşuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ecdadımız, asırlar boyunca din-i mübin-i İslam’ın sancaktarı olmuş, Efendimize duyduğu aşk ve muhabbeti tertemiz bir imanla korumuştur" dedi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: "EFENDİMİZ NURU GÖNÜLLERİMİZİ AYDINLATMIŞTIR"

"Mevlid-i Nebi Haftası kutlu olsun. Gözü, gönlü ve kulağı burada olan tüm kardeşlerime selamlar gönderiyorum

Efendimizin bu aleme doğuşu, yaradılış gayesi ve istikametini keşfetmesinin başlangıcı olmuştur. Beşeriyetin ahlak ve inanç açısından zifiri karanlığında olduğu çağımızda, efendimiz nuru gönüllerimizi aydınlatmıştır.

"ECDADIMIZ EFENDİMİZE DUYDUĞU AŞKI TERTEMİZ BİR İMANLA KORUMUŞTUR"

Ecdadımız, asırlar boyunca din-i mübin-i İslam’ın sancaktarı olmuş, Efendimize duyduğu aşk ve muhabbeti tertemiz bir imanla korumuştur.

“Gül Muhammed teridir” diyen Yunus Emre gibi büyük bir şairin bizim milletimizden, bu topraklardan çıkması boşuna değildir.

Müslümanlar olarak hem şahsi hem de iş ve aile hayatımızda Peygamberimizin ahlakını kendimize rehber edinmek zorundayız.

Soykırım çetesinin ateş çemberine çevirdiği Gazze'de uçurtmalar bile tehdit olarak görülüyor. Filistin'de Lübnan'da kardeşlerimiz saldırılar sebebiyle evini barkını terk etmek zorunda kaldı, gıdaya bile erişimleri engellendi.

Siyonizm denen radikal, i,şgalci, soykırımcı ideolohji sadece bölgesel komşuları etkilemekle kalmıyor; insanlığı hedef alıyor.

Biz de siyonizme karşı çıkarken bunu insanlık adına, bölge halkları adına yapıyoruz.

Yakın tarihte Hitler'e Pol Pot'a ve diğer gözü kanlılara göz yummanın bedellerini masumlar ödedi. Bugün aynı hata Gazze'de Lübnan'da Suriye'de tekrarlanıyor. Siyonizmin bu soykırımına gerekli tepki dünyada gösterilmiyor. Güçlü bir irade ortaya koyamıyorlar.

Müslümanlar olarak başkalarına umut bağlamakla bir yere varamayız. Güçlü olmak, caydırıcı olmak, bölgemizde barışı ve güvenliği birlikte inşa etmek mecburiyetindeyiz. Bunun için ittifakta hayır vardır diyor, hem kendi içimizde hem İslam dünyasında ittifakları büyütmeye ihtilafları azaltmaya çalışıyoruz.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İlk Türk astronot Alper Gezeravcı yeni rütbelerini taktıİlk Türk astronot Alper Gezeravcı yeni rütbelerini taktı
Şehit babası trafik kazasında hayatını kaybettiŞehit babası trafik kazasında hayatını kaybetti

Anahtar Kelimeler:
Hz. Muhammed recep tayip erdoğan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
20 yıldır Guantanamo'daydı: 11 Eylül'ün mimarı Halid Şeyh Muhammed'in dava tarihi belli oldu!

20 yıldır Guantanamo'daydı: 11 Eylül'ün mimarı Halid Şeyh Muhammed'in dava tarihi belli oldu!

Faciadan korkuluyor: Acil tahliye istendi

Faciadan korkuluyor: Acil tahliye istendi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kura heyecanı! İşte rakiplerimiz...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kura heyecanı! İşte rakiplerimiz...

Pelin Akil gördüklerine inanamadı: “Aklımı kaybedeceğim!”

Pelin Akil gördüklerine inanamadı: “Aklımı kaybedeceğim!”

Ünlü meyve suyu markası iflasın eşiğinde! Mahkemeden son çağrı geldi

Ünlü meyve suyu markası iflasın eşiğinde! Mahkemeden son çağrı geldi

Vergi veya SGK borcu olan esnafa kredi! Limitler 1,5 milyon TL'ye çıkarıldı!

Vergi veya SGK borcu olan esnafa kredi! Limitler 1,5 milyon TL'ye çıkarıldı!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.