Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Mevlid-i Nebi Haftası programında konuşuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan düzenlenen Mevlid-i Nebi Haftası programında konuşuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ecdadımız, asırlar boyunca din-i mübin-i İslam’ın sancaktarı olmuş, Efendimize duyduğu aşk ve muhabbeti tertemiz bir imanla korumuştur" dedi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: "EFENDİMİZ NURU GÖNÜLLERİMİZİ AYDINLATMIŞTIR"

"Mevlid-i Nebi Haftası kutlu olsun. Gözü, gönlü ve kulağı burada olan tüm kardeşlerime selamlar gönderiyorum

Efendimizin bu aleme doğuşu, yaradılış gayesi ve istikametini keşfetmesinin başlangıcı olmuştur. Beşeriyetin ahlak ve inanç açısından zifiri karanlığında olduğu çağımızda, efendimiz nuru gönüllerimizi aydınlatmıştır.

"ECDADIMIZ EFENDİMİZE DUYDUĞU AŞKI TERTEMİZ BİR İMANLA KORUMUŞTUR"

Ecdadımız, asırlar boyunca din-i mübin-i İslam’ın sancaktarı olmuş, Efendimize duyduğu aşk ve muhabbeti tertemiz bir imanla korumuştur.

“Gül Muhammed teridir” diyen Yunus Emre gibi büyük bir şairin bizim milletimizden, bu topraklardan çıkması boşuna değildir.

Müslümanlar olarak hem şahsi hem de iş ve aile hayatımızda Peygamberimizin ahlakını kendimize rehber edinmek zorundayız.

Soykırım çetesinin ateş çemberine çevirdiği Gazze'de uçurtmalar bile tehdit olarak görülüyor. Filistin'de Lübnan'da kardeşlerimiz saldırılar sebebiyle evini barkını terk etmek zorunda kaldı, gıdaya bile erişimleri engellendi.

Siyonizm denen radikal, i,şgalci, soykırımcı ideolohji sadece bölgesel komşuları etkilemekle kalmıyor; insanlığı hedef alıyor.

Biz de siyonizme karşı çıkarken bunu insanlık adına, bölge halkları adına yapıyoruz.

Yakın tarihte Hitler'e Pol Pot'a ve diğer gözü kanlılara göz yummanın bedellerini masumlar ödedi. Bugün aynı hata Gazze'de Lübnan'da Suriye'de tekrarlanıyor. Siyonizmin bu soykırımına gerekli tepki dünyada gösterilmiyor. Güçlü bir irade ortaya koyamıyorlar.

Müslümanlar olarak başkalarına umut bağlamakla bir yere varamayız. Güçlü olmak, caydırıcı olmak, bölgemizde barışı ve güvenliği birlikte inşa etmek mecburiyetindeyiz. Bunun için ittifakta hayır vardır diyor, hem kendi içimizde hem İslam dünyasında ittifakları büyütmeye ihtilafları azaltmaya çalışıyoruz.