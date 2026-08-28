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Milas’taki 5 araçlı kaza kameraya yansıdı

Muğla’nın Milas ilçesinde 5 aracın karıştığı ve 1 kişinin yaralandığı trafik kazası araç güvenlik kamerasına yansıdı.

Milas’taki 5 araçlı kaza kameraya yansıdı

Kaza, Milas-Yatağan kara yolu Boğa Yokuşu mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle 5 araç birbirine çarptı. Çarpışmanın ardından araçlarda hasar meydana gelirken, kazada 1 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve trafik ekipleri sevk edildi. Yaralıya olay yerinde müdahale etti. Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralı tedavi altına alındı.
Öte yandan, kaza anı, seyir halindeki bir aracın kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde araçların peş peşe çarpıştığı anlar yer aldı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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