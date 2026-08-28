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Bodrum’da makilik yangını

Bodrum’un Akyarlar Mahallesi’nde otluk ve makilik alanda yangın meydana geldi.

Bodrum’da makilik yangını

Yangın, Atatürk Caddesi’nin üst kısımlarında otluk ve makilik alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, rüzgarla büyüyen alevler geniş bir alana yayıldı. İhbarın ardından Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri bölgeye sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler yangına müdahale ederken, mahalle sakinleri de söndürme çalışmalarına destek veriyor. İkametlere yakın bir noktadaki yangını söndürmek için hava araçları da sortileri ile havadan müdahalede bulunuyor.

Bodrum’da makilik yangını 1

Bodrum’da makilik yangını 2

Bodrum’da makilik yangını 3


Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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