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İçişleri Bakanlığı'ndan 28-29 Ağustos tarihleri için sağanak uyarısı

İÇİŞLERİ Bakanlığı, 28-29 Ağustos'ta çok sayıda ilde etkili olması beklenen sağanak ve fırtına nedeniyle uyarıda bulundu.Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre; 28 Ağustos 2026 Cuma günü; Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın, Bolu, Karabük, Kastamonu, Sinop ve Çorum çevrelerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

İçişleri Bakanlığı'ndan 28-29 Ağustos tarihleri için sağanak uyarısı

Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre; 28 Ağustos 2026 Cuma günü; Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın, Bolu, Karabük, Kastamonu, Sinop ve Çorum çevrelerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Orta Karadeniz'de görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, Samsun, Ordu ve Giresun çevreleri ile Amasya ve Tokat'ın kuzeyinde kuvvetli; Samsun'un doğusu ile Ordu'nun batısında çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor" denildi.

29 Ağustos Cumartesi günü ise İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Doğu Akdeniz'in iç ve yüksek kesimlerinde sağanak görüleceği belirtilerek, "Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, Karaman, Niğde, Nevşehir, Aksaray, Kayseri, Yozgat ve Sivas çevreleri ile Konya'nın güneydoğu, Mersin ve Adana'nın iç ve yüksek kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Hatay il genelinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda rüzgarın; Van, Hakkari, Siirt ve Şırnak çevreleri ile Bitlis'in güney ve doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve fırtına yer yer hamleli kuvvetli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Isparta, Burdur ve Denizli çevreleri ile Antalya ve Muğla'nın iç kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Vatandaşlarımızın ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmasını; yetkili mercilerin uyarılarını dikkate almalarını önemle hatırlatıyoruz" ifadelerine yer verildi.

İçişleri Bakanlığı ndan 28-29 Ağustos tarihleri için sağanak uyarısı 1
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

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