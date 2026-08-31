Bakan Gürlek 3 kişinin tutuklandığını duyurup uyardı: " Kimse yaptığının karşılıksız kalacağını düşünmesin"

Bakan Gürlek sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Yeşil Vatanımızı koruma mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz" mesajı verdi.

22 ORMAN YANGININDA 3 KİŞİ TUTUKLANDI

22-30 Ağustos tarihleri arasında 22 yeni orman yangınına ilişkin yürütülen soruşturmalarda 23 şüphelinin tespit edildiğini belirten Gürlek, 3 şüphelinin tutuklandığını, 9 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulandığını açıkladı. Gürlek'in açıklamasına göre 1 şüphelinin gözaltı işlemleri sürerken, 2 şüpheli hakkında yakalama kararı bulunuyor.

1 HAZİRAN'DAN BUGÜNE 15 TUTUKLAMA

Gürlek paylaşımında ayrıca şunları kaydetti:

"1 Haziran’dan bugüne kadar ise 97 orman yangınına ilişkin adli işlemlerde toplam 69 şüpheli tespit edildi. 15 şüpheli tutuklandı, 30 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı. 1 şüpheli gözaltında, 2 şüpheli hakkında yakalama kararı bulunuyor.

YANGINLARI ÇIKIŞ NEDENLERİ VE SORUMLULARI MERCEK ALTINDA

Cumhuriyet Başsavcılıklarımız, kolluk birimlerimizle ve orman muhafaza ekiplerimizle koordinasyon içerisinde yangınların çıkış nedenlerini ve sorumlularını en ince ayrıntısına kadar araştırmaya devam ediyor.

Bir kez daha ifade ediyorum: Kastıyla, ihmaliyle veya tedbirsizliğiyle Yeşil Vatanımıza zarar veren hiç kimse yaptığının karşılıksız kalacağını düşünmesin."