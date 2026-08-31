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Milli Antrenör Funda Bakış sokak ortasında öldürülmüştü! Cinayet anı ortaya çıktı

Milli cimnastik antrenörü Funda Bakış (39), alacak meselesi nedeniyle tartıştığı eski çalışanı Zehra G. (21) tarafından göğsünden bıçaklanarak öldürüldü. Zehra G.’nin, spor salonunda çalıştığı dönemde kredi çekerek parayı Bakış’a verdiği, ikili arasında bu nedenle alacak husumeti bulunduğu belirlendi. Bakış’ın bıçaklandığı ve şüphelilerin kaçtığı anlar cep telefonu kamerasına yansırken, olayla ilgili gözaltına alınan 3 kişi adliyeye sevk edildi.

Milli Antrenör Funda Bakış sokak ortasında öldürülmüştü! Cinayet anı ortaya çıktı

Olay, Sancaktepe Abdurrahmangazi Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kendisine ait spor salonunda daha önce çalışan Zehra G. ile milli cimnastik antrenörü Funda Bakış arasında alacak verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı.

Milli Antrenör Funda Bakış sokak ortasında öldürülmüştü! Cinayet anı ortaya çıktı 1

MİLLİ ANTRENÖRÜ GÖĞSÜNDEN BIÇAKLADI

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Zehra G., Bakış’ı göğsünden bıçakladı. Ağır yaralanan Bakış, sağlık ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Milli Antrenör Funda Bakış sokak ortasında öldürülmüştü! Cinayet anı ortaya çıktı 2

KREDİ ÇEKİP VERMİŞ

Polisin yaptığı çalışmada, Zehra G.’nin, spor salonında çalıştığı dönemde kredi çekerek parayı Bakış’a verdiği, ikili arasında bu nedenle alacak husumeti bulunduğu belirlendi. Olayın ardından kaçan Zehra G. ile kavgaya karıştıkları tespit edilen A.H.U. (21) ve E.Ş. (21), polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Milli Antrenör Funda Bakış sokak ortasında öldürülmüştü! Cinayet anı ortaya çıktı 3

Zehra G.’nin ‘hakaret’, A.H.U.’nun ise ‘kasten yaralama’ suçundan kaydı olduğu öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Milli Antrenör Funda Bakış sokak ortasında öldürülmüştü! Cinayet anı ortaya çıktı 4

FUNDA BAKIŞ’IN BIÇAKLANDIĞI KAVGA KAMERADA

Olaya ilişkin cep telefonu görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde taraflar arasında yaşanan tartışmanın kavgaya dönüştüğü, Funda Bakış’ın bıçaklandığı ve şüphelilerin koşarak uzaklaştığı anlar görüldü.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Sancaktepe Antrenör
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