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Manavgat’ta 4 milyon 350 bin liralık gümrük kaçağı ürün ele geçirildi

Antalya’nın Manavgat ilçesinde düzenlenen operasyonda piyasa değeri yaklaşık 4 milyon 350 bin lira olan gümrük kaçağı ürünler ele geçirildi.Antalya İl Jandarma Komutanlığınca, Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında çalışma yürütüldü.

Manavgat’ta 4 milyon 350 bin liralık gümrük kaçağı ürün ele geçirildi

Antalya’nın Manavgat ilçesinde düzenlenen operasyonda piyasa değeri yaklaşık 4 milyon 350 bin lira olan gümrük kaçağı ürünler ele geçirildi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığınca, Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında çalışma yürütüldü. Çalışmalar sonucunda, lüks markalara ait gümrük kaçağı ürünlerin bulunduğu belirlenen depoda arama gerçekleştirildi.
Aramada piyasa değeri yaklaşık 4 milyon 350 bin lira olan malzemeler ele geçirildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
antalya
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