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Bakırköy'deki güzellik merkezindeki skandalda yeni gelişme! 1 şüpheli daha tutuklandı

Bakırköy'de güzellik merkezindeki gizli kamera skandalıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Müşterilere ait görüntülerin gizlice kaydedilerek sosyal medya platformları üzerinden ücret karşılığında izletildiği iddiasına ilişkin soruşturma kapsamında 1 şüpheli daha tutuklandı.

Bakırköy'deki güzellik merkezindeki skandalda yeni gelişme! 1 şüpheli daha tutuklandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 28 Ağustos Cuma günü emniyete başvuran 4 kadının şikayeti üzerine çalışma başlattı. Kadınlar, Bakırköy Zuhuratbaba Mahallesi’nde bulunan bir güzellik merkezinde soyunma ve işlem alanlarına gizli kamera yerleştirildiğini, kendilerinden habersiz çekilen mahrem görüntülerin dijital platformlar üzerinden ücret karşılığında satıldığını söyledi.

7 GİZLİ KAMERA VE DİJİTAL MATERYALLER ELE GEÇİRİLDİ

İhbar üzerine sözkonusu güzellik merkezine operasyon düzenleyen ekipler, iş yerinde yaptıkları aramalarda aktif halde çalışan 1 gizli kamera düzeneği, daha önce söküldüğü tespit edilen 6 kamera cihazı ve çok sayıda dijital materyal ele geçirdi. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, iş yeri yetkilisi F.Ö. adlı kadını güzellik merkezinde, kamera ve güvenlik sistemlerinin kurulumunu yaptığı belirlenen E.S.C.’yi ise Kağıthane’de gözaltına aldı.

Bakırköy deki güzellik merkezindeki skandalda yeni gelişme! 1 şüpheli daha tutuklandı 1

GÖRÜNTÜLERİ İNTERNETTEN SATAN ŞÜPHELİ DE YAKALANDI

Çalışmaların devamında, gizli kamerayla elde edilen mahrem görüntülerin dijital platformlarda yayılması ve satılmasıyla bağlantılı olduğu belirlenen A.Ç. (30) de 29 Ağustos Cumartesi günü Küçükçekmece’de düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüphelinin evinde yapılan aramalarda ele geçirilen tüm dijital materyallere el konuldu.

Bakırköy deki güzellik merkezindeki skandalda yeni gelişme! 1 şüpheli daha tutuklandı 2

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI; 1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Emniyetteki işlemleri tamamlanan iş yeri yetkilisi F.Ö. ve kamera sistemini kuran E.S.C., 'Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak verilmesi veya ele geçirilmesi' ve 'Özel hayatın gizliliğinin ihlali' suçlarından 29 Ağustos Cuma günü tutuklanarak cezaevine gönderildi. Görüntülerin satışıyla ilişkili olduğu tespit edilen A.Ç. isimli şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Bakırköy deki güzellik merkezindeki skandalda yeni gelişme! 1 şüpheli daha tutuklandı 3

SANAL MEDYA PLATFORMU SAHİBİ DE GÖZALTINDA

Diğer yandan güzellik merkezinde gizli çekilen görüntülerin yayınlandığı sanal medya platformu sahibi de gözaltına alındı.

Bakırköy deki güzellik merkezindeki skandalda yeni gelişme! 1 şüpheli daha tutuklandı 4

1 ŞÜPHELİ DAHA TUTUKLANDI

Gözaltına alınanlardan A.Ç. emniyetteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Bakırköy güzellik merkezi
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