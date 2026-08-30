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Göz göre göre ölüme sürüklemişler! Girne'de batan gemide yolcuların korku dolu anları: "Kaptana söyleyin geri dönsün"

KKTC'den Mersin'e gitmek üzere yola çıkan ve Girne açıklarında batan geminin su almaya başladığı anlara ait görüntüler ortaya çıktı. Şiddetli dalgalarla sarsılan ve içerisinde 267 kişinin bulunduğu gemide yolcuların "Kaptana söyleyin geri dönsün, 200 kişi var burda..." dedikleri anlar görüntülere yansıdı.

Göz göre göre ölüme sürüklemişler! Girne'de batan gemide yolcuların korku dolu anları: "Kaptana söyleyin geri dönsün"
Mustafa Fidan

Girne açıklarında alabora olan ve 267 kişiyi taşıyan gemiden 237 kişinin kurtarıldı, 7 kişinin hayatını kaybetti. Batan geminin içinden, olay öncesinde kaydedilen görüntüler ortaya çıktı.

Göz göre göre ölüme sürüklemişler! Girne de batan gemide yolcuların korku dolu anları: "Kaptana söyleyin geri dönsün" 1

GÖZ GÖRE GÖRE ÖLÜME SÜRÜKLEMİŞLER! İŞTE BATMADAN ÖNCE GEMİNİN İÇİNDE YAŞANANLAR

Görüntülerde yolcuların geminin su aldığını belirttiği ve geri dönülmesi yönünde tepki gösterdiği anlar yer aldı.

Göz göre göre ölüme sürüklemişler! Girne de batan gemide yolcuların korku dolu anları: "Kaptana söyleyin geri dönsün" 2

Büyük korku yaşayan yolcuların "Kaptana söyleyin geri dönsün, 200 kişi var burda..." dedikleri anlar görüntülere yansıdı.

Göz göre göre ölüme sürüklemişler! Girne de batan gemide yolcuların korku dolu anları: "Kaptana söyleyin geri dönsün" 3

FACIANIN O ANLARI ORTAYA ÇIKTI: "KAPTANA SÖYLEYİN GERİ DÖNSÜN"

Batmadan önce kaydedilen görüntülerde yolcuların geminin su aldığını söylediği duyuldu. Geri dönülmesi yönündeki tepkiler dikkat çekti.

Göz göre göre ölüme sürüklemişler! Girne de batan gemide yolcuların korku dolu anları: "Kaptana söyleyin geri dönsün" 4

Kayıtlar, kazadan hemen önce gemide yaşanan endişeyi gözler önüne serdi.

"KAYIPLARIMIZ VAR"

KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Arıklı olayda kayıplar yaşandığını, sayısını bilmediklerini ifade etti.

KKTC Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, A Haber'e özel yaptığı açıklamada "Gemide toplam 259 yolcu, 8 tane mürettebat vardı. Bu yolculardan 4’lü Alman, 3’lü İran uyruklu. Şu anda kurtarılanların sayısını vermemiz mümkün değil. Çünkü halen daha gemiden kıyıya intikal devam ediyor. Oradan ambulanslarla hastanelere sevk ediliyor.

Göz göre göre ölüme sürüklemişler! Girne de batan gemide yolcuların korku dolu anları: "Kaptana söyleyin geri dönsün" 5

Ağır yaralılar ve normal durumda olan yolcular var. Kayıpların olduğunu biliyoruz ama sayısı hakkında herhangi bir bilgi vermemiz mümkün değil." ifadelerini kullandı.

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