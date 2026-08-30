Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "İhtiyacımız olan büyük Türkiye mutabakatıdır"

30 Ağustos Cumhuriyet Bayramı propgramında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Girne açıklarında yaşanan gemi kazasında hayatını kaybedenler için başsağlığı dileklerini iletti ve "Girne'deki kazada ihmali olan varsa sorumlulardan hesap sorulması için adım atacağız" ifadelerini kullandı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: "TÜRKİYE CUMHURİYETİ'Nİ BİRİLERİNİN LÜTFUYLA DEĞİL, HER EVDEN BİR YİĞİDİ TOPRAĞA VEREREK KURDUK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında şunları söyledi;

"30 Ağustos günü milletimiz kendisine kefen biçen müstevlilerin heveslerini kursaklarında bırakmış, Cumhuriyetimizin kuruluşuna giden yolu açmıştır.

Geçmişteki bütün devletlerimiz gibi son devletimiz Türkiye Cumhuriyeti'ni de birilerinin lütfuyla değil, her evden bir yiğidi toprağa vererek kurduk. Başkalarına bel bağlayarak değil, kendi bileğimizin gücüne inanarak bu topraklarda var olduk, bin yıldır böyle ayakta kaldık.

"BİZİ TANIMAK İSTEYENLER MALAZGİRT VE ÇANAKKALE'YE BAKSIN"

Asırlardır bu topraklarda ödediğimiz ve hasımlarımıza ödettiğimiz bedeller, milletimizin istiklali söz konusu olduğunda neleri göze aldığının canlı birer şahididir.

Bizi tanımak isteyenler Malazgirt ve Çanakkale'ye baksın. Bu milleti tanımak isteyenler Milli Mücadele'ye baksın. Bu milletin şeceresini öğrenmek isteyenler Nene Hatunlara, Kara Fatmalara, Sütçü İmamlara baksın.

Fıtrat değişir sanma, bu kan yine o kandır!

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ

Türkiye'yi tahrik etmeye çalışanlar ham hayallere kapılmadan önce açıp kendi geçmişlerini de görecekleri bir tarih kitabı okusun. Türkiye olarak komşularımızdan başlayarak gönül ve kültür coğrafyamızla iş birliklerimizi her alanda güçlendirmeye kararlılıkla devam edeceğiz.

"BU VİZYONUN ADIM ADIM HAYATA GEÇMEKTE OLDUĞUNU GÖRÜYORUZ"

Cumhur İttifakı ortağımız sayın Devlet Bahçeli'nin de katkılarıyla ülkemizde yeni bir dönem başlıyor. Terör meselesini kalıcı biçimde çözmek yolunda mesafe aldık. Bu vizyonun adım adım hayata geçmekte olduğunu görüyoruz. Geçtiğimiz günlerde Suriye'de olduğu gibi terör defterleri kapandıkça umutlar büyüyecek. Nasıl ki 10-15 sene önce söylediklerimiz Allah'ın yarıdmıyla tek tek gerçeğe dönüşüyorsa bugün söylediklerimizin de çok yakında gerçekleşeceğine inşallah hep beraber şahitlik edeceğiz.

"İHTİYACIMIZ OLAN BÜYÜK TÜRKİYE MUTABAKATIDIR"

Büyük sıkıntıların ardından tarihe yeni bir altın sayfa yazma fırsatı yakalamış durumdayız. Bunun kaçmasına müsaade etmeyeceğiz. Bunun için en büyük ihtiyacımız birlik ve beraberliktir. Siyasi görüşümüz ve kökenimiz farklı olsa dahi tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet şiarı etrafında kenetlendik. İhtiyacımız olan büyük Türkiye mutabakatıdır."