Cem Yılmaz'ın kalp krizi sonrası gündem olan detay: 'Dul bırakan damar' ve 'Frank işareti' nedir?

Cem Yılmaz, 29 Ağustos 2026 tarihinde Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Paşaköy'deki evinde rahatsızlandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edilirken, sanatçıya ilk müdahale Ayvacık Devlet Hastanesi'nde yapıldı.

53 yaşındaki Yılmaz, daha sonra Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Burada yapılan tetkiklerde sanatçının kalbin ön yüzünü etkileyen ciddi bir kalp krizi geçirdiği belirlendi. Yılmaz'a anjiyo uygulanırken, sağlık durumuyla ilgili gelişmeler sevenleri tarafından yakından takip edildi.

CEM YILMAZ'DAN SEVENLERİNE "İYİYİM" MESAJI

Yaşadığı sağlık sorununun ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan Cem Yılmaz, durumunun iyi olduğunu belirterek kendisine geçmiş olsun dileklerini iletenlere teşekkür etti.

Sanatçının sağlık durumunun iyiye gittiğine yönelik açıklaması hayranlarını rahatlatırken, geçirdiği kalp krizinin ayrıntıları da uzmanların değerlendirmeleriyle gündeme taşındı.

PROF. DR. MUHAMMED KESKİN: "KALP KRİZİNDE EN KRİTİK FAKTÖR ZAMANDIR"

Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Muhammed Keskin, Cem Yılmaz'ın geçirdiği kalp krizini değerlendirirken erken müdahalenin önemine dikkat çekti.

Keskin, kalp krizinde özellikle ilk saatlerin kritik olduğunu belirterek göğüste baskı, sıkışma veya yanma hissi ile birlikte sol kola ya da çeneye yayılan ağrıların önemli belirtiler arasında yer aldığını ifade etti.

Uzman isim, Cem Yılmaz'ın acil servise kısa sürede ulaştırılmasının ve sağlık ekiplerinin zamanında müdahalesinin hayati önem taşıdığını vurguladı.

KALBİN ÖN YÜZÜNÜ ETKİLEYEN "ANTERİOR MI" NEDİR?

Prof. Dr. Keskin'in değerlendirmesine göre Cem Yılmaz'ın yaşadığı rahatsızlık, tıp literatüründe "anterior MI" olarak adlandırılan ve kalbin ön yüzünü etkileyen kalp krizi türüyle uyumlu.

Bu tür kalp krizlerinde kalbin ön bölümünü besleyen önemli koroner damarlardan biri olan LAD'nin, yani sol ön inen koroner arterin, tıkanması söz konusu olabiliyor.

"DUL BIRAKAN DAMAR" OLARAK BİLİNİYOR

LAD, halk arasında zaman zaman "dul bırakan damar" şeklinde anılıyor. Bunun nedeni, damarın kalbin önemli bir bölümünü beslemesi ve ciddi bir tıkanıklığın hayati sonuçlar doğurabilmesi.

Ancak bu ifade tıbbi bir tanı veya resmi damar adı değil. Kalp krizi şüphesinde belirleyici olan, belirtilerin hızlı şekilde değerlendirilmesi ve gerekli tıbbi müdahalenin geciktirilmemesi.

KALP KRİZİ YAŞI KONUSUNA DA DİKKAT ÇEKTİ

Prof. Dr. Muhammed Keskin, Türkiye'de kalp krizi yaş ortalamasının yaklaşık 55 olduğunu belirterek 53 yaşındaki Cem Yılmaz'ın da kalp krizi açısından sık karşılaşılan yaş grubunda bulunduğuna dikkat çekti.

Keskin ayrıca Yılmaz'ın tüm risk faktörlerini ve kullandığı ilaçları bilmediğini özellikle belirterek, sigaranın kalp ve damar hastalıkları açısından önemli risk faktörlerinden biri olduğunu vurguladı.

CEM YILMAZ'IN KULAK MEMESİNDEKİ ÇİZGİ DE GÜNDEMDE

Kalp krizi haberinin ardından Cem Yılmaz'ın fotoğraflarında dikkat çeken kulak memesindeki çapraz çizgi de sosyal medyada gündeme geldi.

Tıp literatüründe "Frank işareti" veya "diagonal earlobe crease" olarak adlandırılan bu çizgi, ilk olarak 1970'li yıllarda koroner arter hastalığıyla ilişkilendirildi. O tarihten bu yana Frank işareti ile kalp-damar hastalıkları arasındaki olası ilişki üzerine çeşitli araştırmalar yapıldı.

FRANK İŞARETİ KALP HASTALIĞI ANLAMINA GELMİYOR

Prof. Dr. Kaan Yılancıoğlu, Frank işaretinin vücuttaki elastik doku kaybı, damar yaşlanması veya mikrovasküler değişimlerle ilişkili olabileceğine dikkat çekti.

Bazı araştırmalarda kulak memesindeki bu çizgi ile koroner arter hastalığı arasında ilişki bulunduğu bildirilse de uzmanlar bunun kesin bir teşhis yöntemi olmadığının altını çizdi.

UZMANLARDAN ÖNEMLİ UYARI: TEK BAŞINA TANI KOYDURMAZ

Kardiyoloji Uzmanı Dr. M. Türker Pabuccu'ya göre Frank işareti doğrudan bir neden-sonuç ilişkisi anlamına gelmiyor. Başka bir ifadeyle kulak memesindeki bu çizgiye sahip olan herkesin kalp hastası olduğu söylenemez.

Çizgi, yaşın ilerlemesiyle birlikte sağlıklı bireylerde de görülebiliyor. Bu nedenle yalnızca kulak memesindeki görüntüye bakarak kalp hastalığı teşhisi koymak mümkün değil.

RİSK FAKTÖRLERİ VARSA DİKKATE ALINMALI

Uzmanların dikkat çektiği nokta ise özellikle sigara kullanımı, yüksek tansiyon, yüksek kolesterol, diyabet veya ailede kalp hastalığı öyküsü gibi risk faktörlerinin bulunması.

Frank işareti tek başına bir hastalık göstergesi olarak kabul edilmese de bu tür risk faktörlerini taşıyan kişilerin kalp-damar sağlıklarını düzenli şekilde kontrol ettirmeleri önem taşıyor.

KALP KRİZİNDE BELİRTİLERİ HAFİFE ALMAYIN

Uzmanlar, kalp krizi belirtilerinin ortaya çıkması halinde vakit kaybetmeden acil sağlık hizmetlerinden yardım alınması gerektiğini vurguladı.

Göğüste baskı veya sıkışma, yanma hissi, nefes darlığı ve ağrının kola, sırta, boyna ya da çeneye yayılması kalp krizi açısından önemli belirtiler arasında yer alıyor. Özellikle bu belirtilerin ani başlaması durumunda erken müdahale hayati önem taşıyor.