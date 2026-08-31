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Yer: Mersin! 16 yaşındaki çocuk hastane tuvaletinde doğum yapıp bebeği çöpe attı... 'Kuzen' iddiası kan dondurdu

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Melih Kadir Yılmaz

Mersin'de karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gelen 16 yaşındaki bir çocuk tuvalette doğum yaptı. Yeni doğan bebek çöp kutusunda bulunurken, 16 yaşındaki H.E.Y. tutuklandı. Öte yandan H.E.Y.'nin ilk ifadesi de ortaya çıktı. 16 yaşındaki kız hamileliğin kuzeniyle yaşanan ilişki sonucu meydana geldiğini öne sürdü. İşte tüm detaylar...

Olay, Mersin'in Erdemli ilçesinde yaşandı. 16 yaşındaki H.E.Y., karın ağrısı nedeniyle annesi R.H. tarafından Erdemli Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

KARIN AĞRISI NEDENİYLE HASTANEYE GELDİ

Hastanenin kameralarına yansıyan görüntülere göre H.E.Y., hastaneye giriş sırasında ağrısı nedeniyle yere çömeldi. Daha sonra ise muayene için beklediği sırada tuvalete gittiği görüldü.

Yer: Mersin! 16 yaşındaki çocuk hastane tuvaletinde doğum yapıp bebeği çöpe attı... Kuzen iddiası kan dondurdu 1

DOĞUM YAPTIKTAN SONRA YENİDOĞAN BEBEĞİ ÇÖP KUTUSUNA BIRAKTI

Gazeteci Mustafa Kadir Mercan'ın haberine göre, H.E.Y. hastanenin tuvaletinde doğum yaptı ve bebeğin göbek kordonunu kestikten sonra yeni doğan kız çocuğunu tuvaletteki çöp kutusuna bıraktı. H.E.Y. daha sonra hasta yatağına geri döndü.

Yer: Mersin! 16 yaşındaki çocuk hastane tuvaletinde doğum yapıp bebeği çöpe attı... Kuzen iddiası kan dondurdu 2

BEBEK TEDAVİ ALTINA ALINDI

Tuvalete giren temizlik görevlisi çöp kutusunda bebeği görmesi üzerine durumu sağlık görevlilerine bildirdi. Yeni doğan bebeğin yaklaşık yarım saat çöp kutusunda kaldığı belirlendi. Acilen yenidoğan servisinde tedavi altına alınan bebeğin durumu kuvözde takip ediliyor. Tedavisinin ise sürdüğü öğrenildi.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI! 16 YAŞINDAKİ KIZDAN KAN DONDURAN 'KUZEN' İDDİASI

Bebeğin bulunmasının ardından ekipler hızla harekete geçti ve hastanenin güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Kayıtlarda H.E.Y.’nin annesiyle birlikte acil servise geldiği ve daha sonra tuvalete girdiğinin tespit edilmesi üzerine soruşturma derinleştirildi.

Yaşanan gelişmenin ardından H.E.Y. iki gün boyunca polis gözetimi altında tedavisini sürdürdü. İki gün boyunca tedavi altında tutulan 16 yaşındaki kız, ifadesinde korku ve panik yaşadığını, bebeği tuvalette dünyaya getirdikten sonra göbek kordonunu keserek yeniden yatağına döndüğünü söyledi.

16 yaşındaki H.E.Y.’nin ayrıca hamileliğin kuzeniyle yaşanan ilişki sonucu meydana geldiği yönünde beyanda bulunduğu belirtildi. Bu iddiaya ilişkin de adli inceleme başlatıldığı öğrenildi. Tedavisinin tamamlanmasının ardından H.E.Y. ile annesi R.H., savcılık talimatıyla gözaltına alındı. Hakkında “kasten öldürmeye teşebbüs” suçlaması kapsamında işlem yapılan H.E.Y., sevk edildiği sulh ceza hâkimliğince tutuklandı.

Annesi R.H. ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Mersin bebek
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