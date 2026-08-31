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Apple Watch Series 12 ve Ultra 4 için yeni detaylar: Seramik kasa geri dönebilir

Apple Watch Series 12 ve Apple Watch Ultra 4’ün özellikleriyle ilgili yeni bilgiler paylaşıldı. Mark Gurman’a göre saatlerde büyük bir tasarım değişikliği beklenmezken daha yüksek performans, gelişmiş sağlık takibi ve gün boyunca sürekli veri toplayabilen kalp atış sensörü gündemde.

Apple Watch Series 12 ve Ultra 4 için yeni detaylar: Seramik kasa geri dönebilir
Enes Çırtlık

Apple’ın 9 Eylül’de tanıtması beklenen Apple Watch Series 12 ve Apple Watch Ultra 4 modelleriyle ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Bloomberg’den Mark Gurman, şirketin yeni akıllı saatlerinde değerlendirdiği bazı özellikleri açıkladı.

BÜYÜK TASARIM DEĞİŞİKLİĞİ BEKLENMİYOR

Gurman’a göre Apple Watch Series 12 ve Apple Watch Ultra 4, mevcut Series 11 ve Ultra 3 modellerine kıyasla büyük tasarım değişiklikleri getirmeyecek.

Daha önce Touch ID’nin bu yıl Apple Watch’a gelebileceği iddia edilmişti. Gurman ise Series 12 ve Ultra 4’te mevcut modellere kıyasla büyük bir tasarım değişikliği beklemediğini yineledi.

Güvenilirliği tartışmalı başka bir söylentide Series 12’nin sağlık sensörü yerleştirilmiş özel bir kayışla gelebileceği öne sürülmüştü. Gurman ise son değerlendirmesinde bu özellikten söz etmedi.

SERAMİK KASA GERİ DÖNEBİLİR

Apple Watch Series 12’de seramik kasa seçeneğinin yeniden sunulması bekleniyor. Gurman, Apple’ın model için beyaz ve koyu gri olmak üzere iki farklı seramik kasa seçeneğini test ettiğini aktardı.

Benzer seramik kasalar, 2017 yılında piyasaya çıkan üst seviye Apple Watch Series 3 modellerinde kullanılmıştı.

Apple Watch Series 12 ve Ultra 4 için yeni detaylar: Seramik kasa geri dönebilir 1

YILLAR SONRA PERFORMANS ARTIŞI GELEBİLİR

Yeni saatlerde daha yüksek performans ile sağlık ve fitness takibine yönelik iyileştirmeler bekleniyor.

Apple Watch Series 11 ve Ultra 3, Series 10 ve Ultra 2’de kullanılan S10 çipini taşıyor. Bu nedenle S11 veya daha yeni bir çip, Apple Watch modellerine birkaç yılın ardından ilk belirgin performans artışını getirebilir.

Apple’ın test ettiği yeni özelliklerden biri de kalp atış sensörünün gün boyunca sürekli veri toplamasına olanak sağlıyor. Ancak bu özelliğin Series 12 veya Ultra 4 ile kullanıma sunulacağı henüz kesinleşmiş değil.

Şirketin Sağlık ve Fitness uygulamalarını daha fazla sağlık ve zindelik verisi gösterecek şekilde yenilemek üzerinde çalıştığı da belirtiliyor. Gurman, yeni yapının Whoop ve Oura’nın giderek popülerleşen uygulamalarına benzer bir yaklaşım sunacağını ifade etti.

APPLE WATCH SE 4 BU YIL BEKLENMİYOR

Gurman’a göre Apple Watch SE 4’ün bu yıl tanıtılması beklenmiyor. Apple Watch için hazırlanan büyük tasarım değişikliğinin de bir veya iki yıl daha gelmeyebileceği belirtiliyor.

Apple’ın daha uzun vadede kan şekeri tespiti özelliği üzerinde çalışmayı sürdürdüğü ve bu teknolojiyi 2030 yılına kadar kullanıma sunmayı hedeflediği daha önce aktarılmıştı.

Bu haberde kullanılan tüm görseller yapay zeka ile üretilmiştir

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Anahtar Kelimeler:
akıllı saat Apple Apple Watch
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