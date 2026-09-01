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Düğün günü cansız bedenleri bulunmuştu! Çiftin ölüm nedeni belli oldu

Ayşegül Maral (20) ile Fatih Özaslan (34) çifti, Burdur'un Çavdır ilçesinde kına eğlencesinden sonra gittikleri evde banyoda ölü bulunmuştu. Çiftin ölüm nedeni belli oldu.

Düğün günü cansız bedenleri bulunmuştu! Çiftin ölüm nedeni belli oldu

Çavdır'a bağlı Küçükalan köyünde 24 Nisan akşamı kına eğlencesi yapan Ayşegül Maral ile Fatih Özaslan, düğün sonrası oturacakları eve gitti. Çift, 25 Nisan saat 09.30 sıralarında, yakınları tarafından evin banyosunda hareketsiz halde bulundu. İhbar üzerine eve sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde Maral ile Özaslan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Ekiplerin evdeki incelemelerinin ardından çiftin cenazeleri morga kaldırıldı. Ayşegül Maral'ın cenazesi Adana'nın Ceyhan ilçesinde, Fatih Özaslan'ın cenazesi ise Küçükalan köyünde toprağa verildi.

ÖLÜM NEDENİ BELLİ OLDU

Çiftin ölüm nedeninin belirlenmesi için yapılan otopsinin sonucu çıktı. Evde yapılan ilk incelemelere göre banyodaki şofbenden elektrik akımına kapılarak hayatını kaybettiği değerlendirilen Ayşegül Maral ve Fatih Özaslan'ın İstanbul Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi incelemesinde karbonmonoksit gazı zehirlenmesi sonucu öldüğü belirlendi.

Düğün günü cansız bedenleri bulunmuştu! Çiftin ölüm nedeni belli oldu 1

Düğün günü cansız bedenleri bulunmuştu! Çiftin ölüm nedeni belli oldu 2

Düğün günü cansız bedenleri bulunmuştu! Çiftin ölüm nedeni belli oldu 3
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Burdur
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