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Yüz milyonlarca dinlenmeye ulaşan orkestra İstanbul ve Ankara Kültür Yolu Festivali'nde

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali, dijital içerikleri 225 milyonu aşkın izlenmeye ulaşan National Arab Orchestra’yı ilk kez Türkiye’de ağırlıyor. Geleneksel Doğu enstrümanlarını Batı senfonik müziğinin güçlü orkestra yapısıyla buluşturan topluluk, uluslararası ödüllü Filistinli vokalist Nai Barghouti ile 26-28 Eylül tarihlerinde Ankara ve İstanbul’da sahne alacak.

Yüz milyonlarca dinlenmeye ulaşan orkestra İstanbul ve Ankara Kültür Yolu Festivali'nde

Türkiye Kültür Yolu Festivali, uluslararası müzik dünyasının önemli topluluklarını sanatseverlerle buluşturmaya devam ediyor. Festivalin bu yılki dikkat çekici konuklarından biri, 2009 yılında orkestra şefi ve multi-enstrümantalist Michael Ibrahim tarafından kurulan, YouTube’daki içerikleri 225 milyonu aşkın izlenmeye ulaşan National Arab Orchestra olacak.

Küçük bir oda müziği topluluğu olarak çıktığı yolculukta zamanla büyük ölçekli profesyonel bir orkestraya dönüşen topluluk, bugün farklı kültürel kökenlerden müzisyenleri aynı sahnede buluşturan yapısıyla dikkat çekiyor. Geleneksel müzik mirasını çağdaş orkestra düzenlemeleriyle yeniden yorumlayan topluluk, konserlerini aynı zamanda farklı müzik kültürleri arasında bir buluşma alanına dönüştürüyor.

Yüz milyonlarca dinlenmeye ulaşan orkestra İstanbul ve Ankara Kültür Yolu Festivali nde 1

Türkiye’de ilk kez sahne alacak orkestranın müzik direktörlüğünü ve şefliğini, Doğu ve Batı müzik geleneklerini buluşturan çalışmalarıyla tanınan Michael Ibrahim üstlenecek. Programın solisti ise uluslararası alanda birçok ödüle layık görülen Filistinli vokalist Nai Barghouti olacak.

Topluluk, 26 Eylül Cumartesi günü saat 20.00’de CSO Ada Ankara Ziraat Bankası Ana Salonu’nda, 27 Eylül Pazar ve 28 Eylül Pazartesi günleri ise saat 20.30’da İstanbul Atatürk Kültür Merkezi Türk Telekom Opera Salonu’nda müzikseverlerle buluşacak.

Yüz milyonlarca dinlenmeye ulaşan orkestra İstanbul ve Ankara Kültür Yolu Festivali nde 2

DOĞU’NUN ÇALGILARI SENFONİK DOKUYLA BULUŞACAK

Konserlerde kanun, ud, ney ve perküsyon gibi geleneksel çalgılar; yaylılar, arp, gitar ve klavye ile aynı orkestra çatısı altında buluşacak. Klasik repertuvarın güçlü melodik yapısını çağdaş ve senfonik düzenlemelerle sahneye taşıyan topluluk, müzikseverlere gelenek ile modern orkestra anlayışı arasında kurulan çok katmanlı bir müzik deneyimi sunacak.

Yüz milyonlarca dinlenmeye ulaşan orkestra İstanbul ve Ankara Kültür Yolu Festivali nde 3

Gecenin öne çıkan isimlerinden Nai Barghouti ise kendine özgü vokal tekniğiyle geleneksel Tarab müziğinin güçlü ifade biçimini caz başta olmak üzere farklı müzikal yaklaşımlarla buluşturacak.

Ankara’dan başlayıp İstanbul’da iki konserle devam edecek üç gecelik seri, Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin farklı coğrafyaların müzik mirasını Türkiye’nin önemli kültür ve sanat sahnelerinde buluşturan uluslararası programının özel etkinliklerinden biri olacak.
İstanbul Atatürk Kültür Merkezi (AKM) ve CSO ADA ANKARA Konser biletlerini online olarak Biletinial ve AKM web sitesi’nden veya AKM gişelerinden satın alabilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
Ankara İstanbul
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