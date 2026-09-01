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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şanghay zirvesinde "İş birliğini artıracağız" mesajı

Şanghay Teşkilatı zirvesinde mesajlar veren Cumhurbaşkanı Erdoğan "Şanghay ile işbirliğini artıracağız. Şanghay çok kutuplu dünyada önemli rol üstlenecek" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şanghay zirvesinde "İş birliğini artıracağız" mesajı
Mehmet Hazar Gönüllü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Iris Ordo Kongre Merkezi'nde düzenlenecek Şanghay İşbirliği Örgütü Devlet Başkanları Zirvesi kapsamında konuşma gerçekleştirdi.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

  • Şanghay Teşkilatı çok boyutlu dış politikamızla örtüşen bir yapıda. Şanghay ile işbirliğini artıracağız. Şanghay çok kutuplu dünyada önemli rol üstlenecek.
  • Çatışmaların diyalogla çözümü için gayret ediyoruz.
  • Mekke İttifakı barışa katkı sağlayacak.
  • Gazze ve Lübnan'ı unutmamalıyız.

Cumhurbaşkanı Erdoğan dan Şanghay zirvesinde "İş birliğini artıracağız" mesajı 1

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Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan Şanghay
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