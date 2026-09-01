Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şanghay zirvesinde "İş birliğini artıracağız" mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Iris Ordo Kongre Merkezi'nde düzenlenecek Şanghay İşbirliği Örgütü Devlet Başkanları Zirvesi kapsamında konuşma gerçekleştirdi.
Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:
- Şanghay Teşkilatı çok boyutlu dış politikamızla örtüşen bir yapıda. Şanghay ile işbirliğini artıracağız. Şanghay çok kutuplu dünyada önemli rol üstlenecek.
- Çatışmaların diyalogla çözümü için gayret ediyoruz.
- Mekke İttifakı barışa katkı sağlayacak.
- Gazze ve Lübnan'ı unutmamalıyız.
Okuyucu Yorumları 0 yorum