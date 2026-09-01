HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Antalya'daki fuhuş operasyonunda 3. dalga operasyon! Muhittin Böcek hakkında mide bulandıran iddialar

Antalya'da Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'fuhşa aracılık' soruşturmasında 3'üncü dalga operasyon düzenlendi. Soruşturma dosyasında, tutuklu Muhittin Böcek'e yönelik mağdur beyanları yer aldı. Böcek hakkındaki mide bulandıran iddialar ise oldukça dikkat çekti. İşte tüm detaylar...

Antalya'daki fuhuş operasyonunda 3. dalga operasyon! Muhittin Böcek hakkında mide bulandıran iddialar

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen, 'Fuhşa teşvik etmek, bunun yolunu kolaylaştırmak ya da fuhuş için aracılık etmek veya yer temin etmek' ile 'Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak' suçlarına ilişkin 3’üncü dalga operasyonu gerçekleştirildi. Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde, 7 şüpheli tespit edildi.

Antalya daki fuhuş operasyonunda 3. dalga operasyon! Muhittin Böcek hakkında mide bulandıran iddialar 1

7 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Antalya'da yaşayan 6 şüpheli ile İstanbul'da yaşayan 1 şüphelinin yakalanması için bugün iki kentte eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edileceği belirtildi.

Antalya daki fuhuş operasyonunda 3. dalga operasyon! Muhittin Böcek hakkında mide bulandıran iddialar 2

İLK OPERASYONDA TUTUKLANAN TUĞÇE GÜNEY'İN BAĞLANTILARI İNCELENDİ

Soruşturmanın önceki aşamasında düzenlenen operasyonda, Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezi Sorumlusu Tuğçe Güney tutuklandı. Dosyada Güney ile birlikte 4 kişinin organizatör konumunda hareket ettiğinin tespit edildiği belirtildi.

2021'DEN BU YANA SİSTEMATİK OLARAK FAALİYET GÖSTERDİĞİ İDDİA EDİLDİ

Güney'in cep telefonunun şifresini vermediği, soruşturmanın ise elde edilen diğer bulgu ve bağlantılar üzerinden genişletildiği öğrenildi. Son operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin de Güney'in bağlantıları üzerinden yürütülen inceleme ve tespitler sonucu belirlendiği öne sürüldü. Soruşturma konusu yapılanmanın 2021 yılından bu yana sistematik biçimde faaliyet gösterdiği iddia edildi.

MUHİTTİN BÖCEK HAKKINDA MİDE BULANDIRAN İDDİALAR

Soruşturma kapsamında tutuklanıp Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek'e ilişkin yeni iddia ve beyanların da dosyaya girdiği öğrenildi. Dosyadaki tespit ve beyanlara göre, 11 genç kadının işe alınacakları vaadiyle Böcek'le birlikte olmaya yönlendirildiği iddia edildi. Bu kişilerden büyük bölümünün daha sonra belediye iştiraklerinde işe alındığı öne sürüldü. Soruşturma dosyasında ayrıca Böcek hakkında grup halinde cinsel ilişki, iki kız kardeşle ilişki ve yaşı küçük kızlarla birlikte olduğuna yönelik iddialar içeren mağdur beyanlarının bulunduğu belirtildi. (DHA)
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Emekli, evinde sakladığı 72 milyon TL'yi çıkarıp verdi! Bu yalanla kandırıldıEmekli, evinde sakladığı 72 milyon TL'yi çıkarıp verdi! Bu yalanla kandırıldı
Gülistan Doku soruşturmasında yeni tutuklamaGülistan Doku soruşturmasında yeni tutuklama

Anahtar Kelimeler:
Muhittin Böcek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Giresun'da yüzlerce kişi hastaneye başvurdu! Bu belirtiler görüldü

Giresun'da yüzlerce kişi hastaneye başvurdu! Bu belirtiler görüldü

Bebeklere istismar, katliam planı... 15 yaşında çıktı, gözaltına alındı

Bebeklere istismar, katliam planı... 15 yaşında çıktı, gözaltına alındı

Amedspor, evinde Trabzonspor'u 90+2'de bulduğu golle 2-1 yendi

Amedspor, evinde Trabzonspor'u 90+2'de bulduğu golle 2-1 yendi

Ne para ne altın: Şevket Çoruh'un kızına taktığı nişan hediyesi şaşırttı

Ne para ne altın: Şevket Çoruh'un kızına taktığı nişan hediyesi şaşırttı

Küçük ev aletleri üreten 36 yıllık marka konkordato ilan etti!

Küçük ev aletleri üreten 36 yıllık marka konkordato ilan etti!

BİM'e su arıtma cihazı geliyor! 8-9 Eylül 2026 BİM kataloğu

BİM'e su arıtma cihazı geliyor! 8-9 Eylül 2026 BİM kataloğu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.