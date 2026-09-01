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Emekli, evinde sakladığı 72 milyon TL'yi çıkarıp verdi! Bu yalanla kandırıldı

Akılalmaz olayın adresi İstanbul! Kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan dolandırıcılar Beşiktaş'ta yaşayan bir emeklinin evinde sakladığı 72 milyon TL değerindeki 758 Cumhuriyet altınını alarak kaçtı. Olayla ilgili firari konumundaki son şüpheli Şanlıurfa'da yakalandı.

Emekli, evinde sakladığı 72 milyon TL'yi çıkarıp verdi! Bu yalanla kandırıldı
Ufuk Dağ

İstanbul’da 83 yaşındaki emekliyi dolandırarak 72 milyon lira değerindeki bin 758 adet cumhuriyet altınını alan firari şahıslardan biri Şanlıurfa’da yakalandı.

EVİNDEKİ 72 MİLYON TL'LİK ALTINI VERDİ

Edinilen bilgiye görme olay, 16 Nisan’da İstanbul Beşiktaş’ta meydana geldi. Emekli Dinçer Kazancı (83), kendisini arayarak polis ve savcı olarak tanıtan şüphelilerin yönlendirmesi üzerine evinde bulunan yaklaşık 72 milyon lira değerindeki bin 758 adet Cumhuriyet altınını dolandırıcılara verdi. Kısa süre sonra dolandırıldığını anlayan Kazancı, emniyete giderek şikayetçi oldu.

EKİPLER HAREKETE GEÇTİ

Şikayet üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Teknik Takip ve İzleme Büro Amirliğinin koordinasyonunda çalışma başlatıldı.

ŞÜPHELİLER YAKALANDI

Yapılan çalışmalar sonucunda, olayda "eldenci", "aracı", "üst aracı" ve "atıcı" olarak görev aldıkları değerlendirilen Mehmet U., Hasan T., İsmail A., Fethi K. ve Selahattin A., 29 Haziran’da İstanbul ve Şanlıurfa’da düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

FİRARİ ŞÜPHELİ 1 AY KAÇABİLDİ

Soruşturma kapsamında "atıcı" konumundaki Ahmet K. da Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü, JASAT ve Eyyübiye ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Karakoldaki işlemleri tamamlanan şahıs, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Şanlıurfa beşiktaş dolandırıcı
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