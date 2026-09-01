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Yunan Bakan'dan İsrail'le ittifak çıkışı! Türkiye detayı dikkat çekti

Yunanistan Sağlık Bakanı, İsrail'le yapılan ittifakı savunarak, "Türkiye veya başka yerlerden gelebilecek tehditlere karşı Yunan devletinin özgürlüğünü güvence altına alıyor" ifadelerini kullandı. Yunan bakan ayrıca İsrail aleyhine gösteri yapan Yunanlılara 'soytarı' kelimesini kullandı.

Yunan Bakan'dan İsrail'le ittifak çıkışı! Türkiye detayı dikkat çekti

Yunanistan Sağlık Bakanı ve iktidardaki Yeni Demokrasi Partisi'nin Genel Başkan Yardımcısı Adonis Georgiadis, "İsrail ile ittifak, Türkiye veya başka yerlerden gelebilecek tehditlere karşı Yunan devletinin özgürlüğünü güvence altına alıyor" dedi.

Yunan Bakan dan İsrail le ittifak çıkışı! Türkiye detayı dikkat çekti 1

YUNANİSTAN İLE İSRAİL ARASINDAKİ ANLAŞMA

Yunanistan Sağlık Bakanı Adonis Georgiadis, Pazartesi günü parlamentoda yaptığı konuşmada Yunanistan ve İsrail arasında Tel Aviv'de imzalanan 3 milyar euroluk yeni savunma anlaşmasını savundu. İsrail'den çok katmanlı hava ve balistik füze savunma sistemi alımını içeren "Aşil Kalkanı" adlı anlaşma nedeniyle Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias ve Başbakan Kyriakos Miçotakis'i parlamento kürsüsünden tebrik eden Georgiadis, "İsrail ile ittifakımız, Türkiye veya başka yerlerden gelebilecek tehditlere karşı Yunan devletinin özgürlüğünü güvence altına alıyor. Bu son derece önemli bir mesele" dedi.

"AKLI BAŞINDA HER YUNAN DESTEKLEMELİ"

Georgiadis, İsrail ile askeri ittifaka sağlık sisteminden daha fazla öncelik verdiği için kendisini eleştiren Yunanistan Komünist Partisi'nden (KKE) bir milletvekili ile yaşadığı tartışma sırasında yaptığı açıklamada, İsrail ile stratejik ittifakın Yunan halkının çıkarlarına hizmet ettiğini savundu. Georgiadis, "Ne Sovyet halkının, ne komünistlerin, ne proletaryanın ne de Filistin halkının çıkarlarına hizmet ediyoruz. Biz, Yunan halkı için buradayız. Yunan halkı, İsrail ile ittifakımızı son derece önemli görüyor. Aklı başında her Yunan, bu ittifakı desteklemelidir" ifadelerini kullandı.

İSRAİL KARŞITLARINA 'SOYTARI' DEDİ

Georgiadis, Gazze'deki soykırım nedeniyle Yunanistan'da İsrail gemilerine ve İsrailli turistlere yönelik protesto eylemlerini de eleştirdi. Yunan bakan, İsrailliler aleyhindeki solcu protestoları "soytarılık" olarak nitelendirdi.

35 İÇİNDE TAM KAPASİTEYE ULAŞACAK

İsrail ve Yunanistan savunma bakanlıkları tarafından dün Tel Aviv'de imzalanan "Aşil Kalkanı" hava savunma anlaşması, iki ülke arasındaki en büyük savunma anlaşması olma niteliği taşıyor. Anlaşma, Spyder, "Davud'un Sapanı" ve Barak MX gibi gelişmiş İsrail sistemlerini içeriyor. Yunan savunma sanayisinin yüzde 25 oranında katılacağı sistemlerin yaklaşık 35 ay içinde tam kapasiteye ulaşması bekleniyor.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İsrail Türkiye Yunanistan
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