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Görme engelli milli halterciye acımasız tuzak! 800 bin lira dolandırıldı: "Evime sürekli haciz geliyor"

Ankara'da yüzde 93 görme engelli milli halterci Bircan Şimşek, sosyal medya üzerinden tanıştığı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) çalıştığını söyleyen Serdar M. tarafından yüksek kazançlı yatırım vaadiyle yaklaşık 800 bin lira dolandırıldı. Şimşek, "Ben aslında hissediyordum ama konduramıyordum açıkçası. Güvenimi çok kazandı. 1 senede yaklaşık 800 bin liraya yakın para vermişim. Şu an borçlarım faizlerle 1 milyonu geçti. Evime sürekli haciz geliyor" dedi.

Görme engelli milli halterciye acımasız tuzak! 800 bin lira dolandırıldı: "Evime sürekli haciz geliyor"

Ankara'da yüzde 93 görme engelli milli halterci Bircan Şimşek, 2 yıl önce sosyal medya üzerinden, kendisini 'Ahmet Taner Meral' olarak tanıtan ve TBMM'de çalıştığını söyleyen Serdar M. ile tanıştı.

FON VE YATIRIM İDDİALARIYLA PARA TALEP ETMEYE BAŞLADI

Şimşek, duygusal yakınlık kurduğu Serdar M. ile yaklaşık 1 yıl boyunca telefonda görüştü. İşlerinin yoğunluğu nedeniyle bir araya gelemediklerini belirten Serdar M., daha sonra Bircan Şimşek'ten sözde fonlara ve projelere yatırım yapma vaadiyle farklı zamanlarda para talep etti.

Görme engelli milli halterciye acımasız tuzak! 800 bin lira dolandırıldı: "Evime sürekli haciz geliyor" 1

800 BİN LİRA KREDİ ÇEKTİ

Şimşek, Serdar M.'nin yönlendirmesiyle bankadan toplamda 800 bin lira kredi çekip istenilen ödemeleri yaptı. Bir süre sonra Serdar M.'ye ulaşamayan ve yaptığı araştırmalar üzerine farklı bir suçtan cezaevinde olduğunu öğrenen Bircan Şimşek, görüştüğü kişi tarafından dolandırıldığını anladı ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

"ÜSLUBU O KADAR DÜZGÜNDÜ Kİ İNANDIM"

Şimşek, Serdar M.'nin kendini farklı bir isimle tanıttığını ve sanal medya hesabında sahte fotoğraf kullandığını belirterek, "Muhabbetimiz ilerleyince TBMM'de çalıştığını, ondan sonra Meclis çalışanlarının oluşturduğu bir fon olduğunu, fon havuzuna ise sadece Meclis'te çalışanlar ve vekillerin girebildiğini söyledi. Sözde bu kişinin banka hesabıyla ilgili sorunları olmuş. Kendi hesabından giriş yapamadığını söyledi bana. Üslubu o kadar düzgündü ki, 'Ben inanmam' diyen bile inanırdı. Muhabbetimiz ilerlediği için ona 'Bir ev hayalim var' demiştim. Kendisi de 'Bana imkan verildi, gel beraber bu fona girelim' dedi. Param olmadığını söyledim ama 'Kredi çekip gir' dedi. Ben de kabul ettim. Bankalardan kredi çektim. İlk 20 bin lirayla başladık. Bana 'Paradan elde edilen kar 20 gün sonra gelecek ama bir daha girelim' dedi. Bunu bir seneye yakın sürede yaptı. 'Para gelecek, sisteme takıldı, ödemeler gecikti' tarzında şeyler söyledi. O an psikolojim de iyi değildi ve kendisine güvendim" diye konuştu.

Görme engelli milli halterciye acımasız tuzak! 800 bin lira dolandırıldı: "Evime sürekli haciz geliyor" 2

EVİME SÜREKLİ HACİZ GELİYOR"

Şimşek, Serdar M.'ye ulaşamayınca dolandırıldığını anladığını ve suç duyurusunda bulunduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Ben aslında hissediyordum ama konduramıyordum açıkçası. Güvenimi çok kazandı. 1 senede yaklaşık 800 bin liraya yakın para vermişim. Şu an borçlarım faizlerle 1 milyonu geçti. Evime sürekli haciz geliyor. Bu durumdan çok muzdaribim. Annem evde sürekli bir haciz memuru gelecek tedirginliğiyle yaşıyor. Bankalar da bu konuda bana yardımcı olmuyor. Maaşımın zaten 4’te 1’i kesiliyor. Geri kalanı ile 3 bankanın ödemesini yapıyorum. Evime sürekli icra kağıtları geliyor. Bir çıkar yolum kalmadı. Şu an kendisi başka bir dolandırıcılıktan cezaevinde yatıyormuş. Suç duyurusunda bulunurken mesajlar, ses kayıtları, dekontlar, yazışmaları savcılığa suç duyurusunda beyan ettim. Engelimden ve duygularımdan faydalanan bu kişi hakkında gerekenin yapılmasını istiyorum." (DHA)
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Ankara görme engelli milli
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