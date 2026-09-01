HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Ankara’da görenleri şaşırtan olay: Eşeği çekiciyle götürdüler

Ankara’da Protokol Yolu’nda başıboş halde bulunan eşek, polis ekiplerinin müdahalesiyle çekiciye yüklenerek yediemin otoparkına götürüldü. Hayvanının yerini sosyal medyada yayılan görüntülerden öğrenen sahibi bin 246 TL ceza ödedikten sonra eşeğini teslim aldı.

Ankara’da görenleri şaşırtan olay: Eşeği çekiciyle götürdüler

Ankara'da kaybolup Protokol Yolu'na çıkan eşek, polis tarafından bulunarak çekiciyle yediemin otoparkına götürüldü. Eşeğine bin 246 lira ceza ödeyerek kavuşan sahibinin yaşadığı olay renkli görüntüler oluşturdu.

Ankara'nın Altındağ ilçesinde kaybolan eşek, vatandaşların ihbarı üzerine polis ekiplerince bulunarak çekiciyle yediemin otoparkına götürüldü. Eşeğinin yerini sosyal medyada gördüğü video sayesinde öğrenen sahibi, bin 246 lira ceza ödeyerek hayvanına kavuştu. Eşeğin çekiciyle taşındığı anlar ise renkli görüntüler oluşturdu.

Ankara’da görenleri şaşırtan olay: Eşeği çekiciyle götürdüler 1

"EŞEĞİMİ BULAMADIĞIM İÇİN ÇOK ÜZÜLMÜŞTÜM"

Ankara'nın Altındağ ilçesinde hayvancılık yaptığını aktaran Orhan Figan, "Çobanım iki gün önce beni arayıp, eşeğin gece 02.00 sıralarında kaybolduğunu söyledi. Ben de hemen eşeği aramaya çıktım. Her yeri aradım ama eşeği bulamadım. Dron yardımıyla bulurum diye dron aldım ama yine bulamadım. Eşeği bulamayınca muhtara, arkadaşlarıma haber verdim. Bulamayınca artık ümidi kestim, eşeğimi bulamadığım için çok üzülmüştüm" ifadelerini kullandı.

Ankara’da görenleri şaşırtan olay: Eşeği çekiciyle götürdüler 2

"EŞEĞİ NORMAL BİR ARAÇ GİBİ ÇEKİCİYE YÜKLEMİŞLER"

Figan, eşeğinin yediemin otoparkında olduğunu sosyal medyadan öğrendiğini söyleyerek, "Arkadaşım eşeğini buldum diyerek gece saatlerinde bana mesaj attı. Nereden buldun?' dedim, yediemin otoparkında dedi, inanmadım. Arkadaşım, bana sosyal medyada bulduğunu söyleyerek, link attı. Linke tıkladıktan sonra bir vatandaşın, eşeğimi Protokol Yolu'nda bulduğunu öğrendim. Vatandaş eşeği bulduktan sonra 112'yi aramış. Polis arkadaşlar kimseye ulaşamayınca çekici çağırmışlar. Eşeği normal bir araç gibi çekiciye yüklemişler. Eşeğe zarar vermeden sıkı bağlamışlar. Sonrasında eşeği yediemin otoparkına indirmişler" şeklinde konuştu.

Ankara’da görenleri şaşırtan olay: Eşeği çekiciyle götürdüler 3

"POLİS ARKADAŞLAR SAĞ OLSUN, EŞEĞİN YEMİNİ VE SUYUNU VERMİŞLER"

Eşiğini teslim almak için gece saatlerinde otoparka gittiğini belirten Figan, "Videoyu gördükten sonra hemen 112'yi aradım, emniyetle görüştüm. Oradaki personel, senin eşeğin yediemin otoparkındadır ama gece saatlerinde kimseyi bulamazsın dedi. Ben de eşeği bulmuşum, almam eşeğimi lazım dedim. Gece saat 02.30 gibi yediemin otoparkına gittim. Polis arkadaşlar sağ olsun, eşeğin yemini ve suyunu vermişler. Polisler eşeğini al ama bunun cezasını sana kesmemiz lazım dediler. Cezamın fişini kestiler, eşeğimi teslim ettiler" diye konuştu.

"EŞEĞİMİ BULDUĞUM İÇİN ÇOK MUTLUYUM"

Eşeğin sürüden ayrılma sebebinin yavrusunu aramak olduğunu ifade eden Figan, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Benim için eşeğin bu kadar kıymetli olmasının nedeni; sürüyü bırakmamasıdır. Bu davar eşeğidir. Eşeğim biraz kilo alsın ve sıpası da yeteri kadar büyüdüğü için sıpasını başka bir sürüye kattım. Eşeğimde yavrusunu bulmak için gitmiş. Normalde bu eşek kesinlikle davarı bırakmaz. Bu yüzden kaçmış, sağ olsun yediemin otoparkına götürmüşler. Ben de bin 246 lira ceza miktarını ödedim, eşeğimi teslim aldım. Başta ben olmak üzere herkes bu olaya çok şaşırdı. Eşeğimi bulduğum için çok mutluyum. Benim için güzel bir anı oldu."
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Sariye Nur Dönmez tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Düğün günü ölü bulunmuşlardı! Nedeni belli olduDüğün günü ölü bulunmuşlardı! Nedeni belli oldu
İçişleri eski Bakanı İdris Naim Şahin ifade vermek için adliyedeİçişleri eski Bakanı İdris Naim Şahin ifade vermek için adliyede

Anahtar Kelimeler:
Ankara
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Giresun'da yüzlerce kişi hastaneye başvurdu! Bu belirtiler görüldü

Giresun'da yüzlerce kişi hastaneye başvurdu! Bu belirtiler görüldü

Bebeklere istismar, katliam planı... 15 yaşında çıktı, gözaltına alındı

Bebeklere istismar, katliam planı... 15 yaşında çıktı, gözaltına alındı

Amedspor, evinde Trabzonspor'u 90+2'de bulduğu golle 2-1 yendi

Amedspor, evinde Trabzonspor'u 90+2'de bulduğu golle 2-1 yendi

Ne para ne altın! Kızına taktığı nişan hediyesi şaşırttı

Ne para ne altın! Kızına taktığı nişan hediyesi şaşırttı

Küçük ev aletleri üreten 36 yıllık marka konkordato ilan etti!

Küçük ev aletleri üreten 36 yıllık marka konkordato ilan etti!

BİM'e su arıtma cihazı geliyor! 8-9 Eylül 2026 BİM kataloğu

BİM'e su arıtma cihazı geliyor! 8-9 Eylül 2026 BİM kataloğu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.