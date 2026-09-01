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Bursa’da otomobil alevlere teslim oldu

Bursa’nın Orhaneli ilçesinde seyir halindeki bir otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı. Kısa sürede büyüyen yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.

Bursa’da otomobil alevlere teslim oldu

Edinilen bilgiye göre, Orhaneli ilçesinde seyir halinde bulunan otomobilde henüz belirlenemeyen bir nedenle dumanlar yükselmeye başladı. Durumu fark eden sürücünün aracı durdurmasının ardından otomobil kısa sürede alevlere teslim oldu.
Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında otomobil kullanılamaz hale gelirken, çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Bursa
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