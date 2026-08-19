Botanik tutkunlarına özel: LEGO Orman Mantarları setini keşfedin

Yoğun günlerin ardından evde zihni dinlendirecek, ekranlardan uzaklaştıracak sakin bir hobiye sahip olmak artık çok daha kolay. Klasik aktivitelere bir alternatif arıyor ve masa ya da ve rafınızda estetik duracak bir dekor arıyorsanız LEGO Botanicals tam size göre. Gerçekçi orman detayları, yapım aşamasındaki rahatlatan etkisi ve asla solmayan yapısıyla öne çıkan set bugüne özel indirimde!

LEGO Botanicals Orman Mantarları Yapım Seti (806 Parça)

Yetişkinlere özel tasarlanan 806 parçalı LEGO Botanicals Orman Mantarları, kırmızı benekli sinek mantarlarının yanı sıra istiridye, horoz ve mycena gibi farklı mantar türleri, mor çiğdemler ve eğrelti otu detaylarıyla büyüleyici bir orman atmosferi sunuyor. Canlı çiçeklerin aksine bakım veya sulama gerektirmeden evinizde ve ofisinizde yıllarca estetik bir dekorasyon ögesi olarak tutabileceğiniz set, LEGO Builder uygulamasıyla 3D yapım kolaylığı da sağlıyor.

Kullanıcılar ne diyor?

"Yapımı inanılmaz eğlenceliydi! Sergileme alanında harika görünüyor... Her kuruşuna değdi! Mantarlar çok gerçekçi görünüyor!"

"Şahsen ben Botanik serisini çok seviyorum ve evde bu tarzda oldukça fazla setimiz var. Bunu gerçekten güzel bir şekilde, sizi uzun süre eğlendirecek doğru zorluk seviyesinde büyük bir setle yapmışlar."

Bu içerik 19 Ağustos 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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