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Manisa'nın ardından bu kez Zonguldak: Ruhsatsız maden ocağındaki göçükte 1 işçi hayatını kaybetti

Zonguldak’ta ruhsatsız olarak işletilen maden ocağından acı haber geldi. Maden ocağında meydana gelen göçükte 51 yaşındaki madenci yaşamını yitirdi.

Manisa'nın ardından bu kez Zonguldak: Ruhsatsız maden ocağındaki göçükte 1 işçi hayatını kaybetti

Dün Manisa'nın Soma ilçesinde yaşanan maden ocağı faciasının ardından bu kez Zonguldak’tan benzer bir haber geldi. Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesi Esen Mahallesi’nde öğlen saatlerinde ruhsatsız olarak işletilen maden ocağında göçük meydana geldi. Ocakta bulunan madenci Muhammet Çelik (51) göçük altında kaldı.

Manisa nın ardından bu kez Zonguldak: Ruhsatsız maden ocağındaki göçükte 1 işçi hayatını kaybetti 1

GÖÇÜK ALTINDA KALAN İŞÇİDEN ACI HABER

Toprak altından çıkartılan Çelik, olay yerine sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesinin yapılmasının ardından Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Çelik burada doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

Manisa nın ardından bu kez Zonguldak: Ruhsatsız maden ocağındaki göçükte 1 işçi hayatını kaybetti 2

22 GÜN ÖNCE İMHA EDİLMİŞ

Öte yandan, 22 gün önce yetkililer tarafından imha edilen ocağın, sahibi E.Ç. tarafından M.Ç'ye devredildiği ve yeniden açıldığı iddia edildi.

Manisa nın ardından bu kez Zonguldak: Ruhsatsız maden ocağındaki göçükte 1 işçi hayatını kaybetti 3

NE OLMUŞTU?

Dün ise Manisa'nın Soma ilçesinde faaliyet gösteren bir maden işletmesinde saat 14.00 sıralarında göçük meydana geldi. 7 işçi göçük altında kalırken, ihbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, işçilerden Süleyman Şakrak ve İbrahim Çimen’i (44) yaralı olarak kurtardı. Ekipler Halit Ersay, Kerim Ören, Ramazan İnce, İsa Olcay ve Ömer Karakaya’nın ise cansız bedenlerine ulaştı.

Kaynak: AA, İHA, DHA
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İşçi Madenci Zonguldak maden ocağı
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