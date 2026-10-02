Manisa'nın ardından bu kez Zonguldak: Ruhsatsız maden ocağındaki göçükte 1 işçi hayatını kaybetti

Dün Manisa'nın Soma ilçesinde yaşanan maden ocağı faciasının ardından bu kez Zonguldak’tan benzer bir haber geldi. Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesi Esen Mahallesi’nde öğlen saatlerinde ruhsatsız olarak işletilen maden ocağında göçük meydana geldi. Ocakta bulunan madenci Muhammet Çelik (51) göçük altında kaldı.

GÖÇÜK ALTINDA KALAN İŞÇİDEN ACI HABER

Toprak altından çıkartılan Çelik, olay yerine sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesinin yapılmasının ardından Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Çelik burada doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

22 GÜN ÖNCE İMHA EDİLMİŞ

Öte yandan, 22 gün önce yetkililer tarafından imha edilen ocağın, sahibi E.Ç. tarafından M.Ç'ye devredildiği ve yeniden açıldığı iddia edildi.

NE OLMUŞTU?

Dün ise Manisa'nın Soma ilçesinde faaliyet gösteren bir maden işletmesinde saat 14.00 sıralarında göçük meydana geldi. 7 işçi göçük altında kalırken, ihbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, işçilerden Süleyman Şakrak ve İbrahim Çimen’i (44) yaralı olarak kurtardı. Ekipler Halit Ersay, Kerim Ören, Ramazan İnce, İsa Olcay ve Ömer Karakaya’nın ise cansız bedenlerine ulaştı.

Kaynak: AA, İHA, DHA

Kaynak: İHA | Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır