Gaziantep'te alzheimer hastalarına el sanatları eğitimi

Gaziantep’te Beyhan Eruslu Aktif Yaşam Merkezi’nde El Sanatları Eğitmeni tarafından yürütülen eğitim programına katılan alzaymır hastaları, İş ve Uğraş Atölyesi’nde çeşitli çalışmalar gerçekleştiriyor.

Hastalar, ahşap boyama, ebru, örgü, keçe ve kesme gibi el becerilerine yönelik aktiviteler yapıyor.

Gerçekleştirilen çalışmalarla hastaların ilgi alanlarını keşfetmeleri, sahip oldukları becerilerin farkına varmaları ve özgüvenlerinin desteklenmesi hedefleniyor. El sanatları aktivitelerinin ayrıca hastaların ince ve kaba motor becerilerini korumalarına, el-göz-beyin koordinasyonlarını sürdürmelerine katkı sağladığı belirtiliyor.

Çalışmalarla alzaymır hastalarının günlük yaşam becerilerinin desteklenmesi ve sosyal hayata daha aktif katılmaları amaçlanıyor.

"VAKTİMİZİ BURADA GEÇİRİYORUZ ÇOK MEMNUNUZ"

Merkezde yapılan eğitim ve aktivitelerden memnun olduğunu söyleyen Hüseyin Koçaslan, "Buraya bir yıldır geliyorum, memnunum. Sabah bizi evlerimizden alıyorlar, saat 3’te de tekrar evimize götürüyorlar. Buraya geldiğimizde öğleden önce 3 ders yapıyoruz. Fizik dersi, spor dersi, el işleri gibi dersler yapıyoruz. Saat dolduğu zaman diğer derse başlıyoruz. Oradan da memnunuz. Yani bizim buraya gelmemiz zaten yaştan ötürü oluyor. Memnunuz. Yani Allah belediyemizden razı olsun. Haftada iki gün gelip gidiyoruz. Diğer günlerde aynı arkadaşlar gelip gidiyor ara vermeden. Vaktimizi burada geçiriyoruz çok memnunuz" dedi.

"BEN EVDE BAŞIMA YAŞIYORUM. BURAYA GELİNCE ÇOK RAHATLIYORUM"

Merkez sayesinde sıkıntılarından uzaklaştığını ve rahatladığını belirten Türkan Güzel, "Boyama işleri yapıyoruz. Fotoğraflar kesip yapıştırıyoruz. Sahları fizik dersine giriyoruz. Müzik derslerine giriyoruz. Çok mutlu oluyorum. Ben evde başıma yaşıyorum. Buraya gelince çok rahatlıyorum. Onun için memnunum. Bizimle ilgilenen arkadaşlarımızdan da Allah razı olsun. Bizi arabaya bindiriyorlar, indiriyorlar. Elimizden tutuyorlar. Bu merkezi açan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanımız Fatma Şahin’e de Allah razı olsun. Sağlıklı ömürler versin. Burada çok şeyler yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

"DANIŞANLARIMIZIN KEYİFLİ, HOŞ VAKİT GEÇİRMELERİNİ SAĞLIYORUZ"

Alan ve danışanlar hakkında bilgi veren İş ve Uğraş Atölyesi eğitmeni Serpil Sezer, "Burada danışanlarımızla beraber ahşap boyama, cam, seramik, örgü, ebru, keçe çalışması gibi çalışmalar, etkinlikler yapmaktayız. Bu alan danışanlarımıza çeşitli kazanımlar sağlamakta. Dikkat durumları, kompozisyon oluşturma, renk ayırt etme, ince motor becerilerini geliştirme gibi kazanımlar sağlamaktayız. Onların burada zihinsel, ruhsal ve fiziksel gelişimlerine katkıda bulunuyoruz. Keyifli, hoş vakit geçirmelerini sağlıyoruz. Çok mutlu oluyorlar, terapi gibi geliyor onlara. Kendileri de mutluluklarını zaten dile getiriyorlar. Aynı zamanda bu merkeze severek geliyorlar. Hasta olsalar bile illa geleceğiz deyip o günü tamamlıyorlar" diye konuştu.



Kaynak: İHA