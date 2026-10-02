Van'da "Her Ay 253 Hatim" programı

Van Valiliği, Van İl Müftülüğü ve 15 Temmuz Derneği iş birliğinde düzenlenen "Her Ay 253 Hatim" programı, Yukarı Norşin Camii’nde gerçekleştirildi.

15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminde şehit olan 253 kişi başta olmak üzere vatan uğruna hayatını kaybeden tüm şehitleri anmak amacıyla okunan hatimlerin duası, cuma namazı öncesinde yapıldı. Programa, 15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç ile vatandaşlar katıldı.

Programda, 15 Temmuz şehitleri ve tüm şehitler için dualar edilirken, katılımcılar da dualara eşlik etti. Şehitler rahmet ve minnetle yad edildi. Cuma namazı sonrası ise cami cemaatine ikramlarda bulunuldu.

Kaynak: İHA