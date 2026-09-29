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Patili dostunuzun favorisi olacak kedi ağacı günün fırsatı oldu
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Patili dostunuzun favorisi olacak kedi ağacı günün fırsatı oldu

Sultan Oğuz Sultan Oğuz MYNET YAZARI
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Yarı Fiyatına Kedi Ağacı FırsatıEvdeki sevimli dostunuzun gün boyunca enerjisini atabileceği, güvenle tırmanabileceği ve yorulduğunda tatlı bir uyku çekebileceği kusursuz bir alan düşünün; hem mobilyalarınızı koruyacak kadar işlevsel hem de kedinizi mutlu edecek kadar konforlu. Feandrea’nın 110 cm'lik çok katlı kedi ağacı, tam olarak bu ihtiyaca yanıt veriyor. Şimdi yarı fiyatına düşen bu harika fırsatı kaçırmamak için detaylara göz atın!

Gerçekten kaliteli bir kedi ağacında ne ararsınız? Kedinizin güvenle zıplayabileceği sağlam bir taban mı, yumuşacık pelüş kumaşlar mı yoksa evinize uyan modern bir tasarım mı? Feandrea’nın açık gri tonlarındaki bu özel modeli, tüm bu beklentileri tek bir noktada birleştiriyor. İnanılmaz bir indirimle satışta olan bu fırsatı incelemek için hemen içeriğe geçelim.

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Feandrea Pct52W 110 cm Kedi Ağacı

Patili dostunuzun favorisi olacak kedi ağacı günün fırsatı oldu 1

Sevimli dostlarınızın tırmanma, saklanma ve dinlenme ihtiyaçlarını eksiksiz karşılamak üzere tasarlanan Feandrea kedi ağacı, dayanıklı sunta gövdesi, yumuşak pelüş kumaşı ve sağlam sisal ipiyle uzun ömürlü bir kullanım sunar. Güçlendirilmiş taban plakası ile ekstra stabilite sağlayan model, devrilme önleyici kiti sayesinde güvenliği üst düzeye çıkarır. Katlı yapısı, ferah kulesi, kapitone platformu ve sepet şezlongu ile kedinize konforlu bir alan sunar.

Kullanıcılar ne diyor?

  • "2 yıldır kullanılıyor, iskelet ve kumaş çok sağlam fakat tırmalama kısımları parçalandı gitti. Bu tarz şeylere ilgi göstermeyen kedilerim gece gündüz bunun üzerinde takılıyor, özellikle de kış aylarında bundan inmiyorlar."
  • "Kurumu kolay, tek başıma kolaylıkla kurabildim. Kurmaya başladığım andan itibaren kedimin ilgisi üzerinde. Kedim için hem bir oyun alanı hem de bir uyku alanı oldu. Fiyatı ve kalitesi de güzel ayarlanmış bir ürün. Sepet kısmı kedime çok güven vermedi ama katların her birini kullanıyor."
Ürünü İncele

Bu içerik 29 Eylül 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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