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Camide skandal hareket! Namaz sırasında çıkan kavga sonrası havaya ateş etti

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Melih Kadir Yılmaz

Eyüpsultan Camii'nde namaz sırasında iki kişi arasında tartışma yaşandı. Tartışma kısa sürede büyürken, şahıslardan biri yanındaki silahı çıkarttı ve havaya ateş etti. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri iki şahsı da gözaltına aldı. O anlara ilişkin görüntüler sosyal medyada yayıldı.

İstanbul Eyüpsultan Camii'nde tepki çeken bir olay meydana geldi. Namaz sırasında iki kişi arasında tartışma çıktığı aktarıldı. Taraflar arasındaki tartışma kısa sürede büyüdü.

POLİS EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Şahıslardan biri yanındaki silahı çıkartarak havaya ateş etti. Skandal hareket herksin tepkisini çekerken, ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Camide skandal hareket! Namaz sırasında çıkan kavga sonrası havaya ateş etti 1

ŞAHISLAR GÖZALTINA ALINDI

Ekipler arasında tartışma olan iki şahsı da gözaltına aldı. O anlara ilişkin görüntüler camide bulunanları cep telefonu kamerasına yansıdı.

OLAY ANINA AİT GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYADA YAYILDI

Şahısların kelepçelenerek gözaltına alındığı görüldü. Olay anına ait görüntüler sosyal medyada da kısa sürede yayıldı. Olayla ilgili olarak kullanıcılar birçok tepki paylaşımı yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Eyüpsultan
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