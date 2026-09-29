Camide skandal hareket! Namaz sırasında çıkan kavga sonrası havaya ateş etti

İstanbul Eyüpsultan Camii'nde tepki çeken bir olay meydana geldi. Namaz sırasında iki kişi arasında tartışma çıktığı aktarıldı. Taraflar arasındaki tartışma kısa sürede büyüdü.

POLİS EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Şahıslardan biri yanındaki silahı çıkartarak havaya ateş etti. Skandal hareket herksin tepkisini çekerken, ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

ŞAHISLAR GÖZALTINA ALINDI

Ekipler arasında tartışma olan iki şahsı da gözaltına aldı. O anlara ilişkin görüntüler camide bulunanları cep telefonu kamerasına yansıdı.

OLAY ANINA AİT GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYADA YAYILDI

Şahısların kelepçelenerek gözaltına alındığı görüldü. Olay anına ait görüntüler sosyal medyada da kısa sürede yayıldı. Olayla ilgili olarak kullanıcılar birçok tepki paylaşımı yaptı.