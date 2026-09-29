Meteoroloji'den 14 kente 'sarı' alarm! İstanbul'a nefes aldırmayacak

Sonbaharın gelmesiyle birlikte yurt genelinde etkisini artıran sağanak yağışlar İstanbul'da da devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre Marmara, Kuzey Ege, İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı ve Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz kıyılarında sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

İSTANBUL'DA YAĞIŞ HAFTA SONUNA KADAR SÜRECEK

Meteorolojik tahminlere göre İstanbul ve Marmara Bölgesi'nde yağışlı hava önümüzdeki günlerde de etkisini sürdürecek. Özellikle Marmara'nın doğusunda yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

İstanbul'da sağanak yağışların hafta sonuna kadar aralıklarla devam edeceği tahmin edilirken, kentte yaşayan vatandaşların yağış nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olması istendi.

BAZI BÖLGELERDE KUVVETLİ YAĞIŞ BEKLENİYOR

Meteoroloji, Sakarya genelinde yağışların yer yer çok kuvvetli olabileceği uyarısında bulundu. Kocaeli ve Bursa'nın doğu kesimlerinde de kuvvetli sağanak bekleniyor.

Batı Karadeniz kıyıları ile Rize ve Artvin çevrelerinde de yerel olarak kuvvetli yağışların etkili olacağı tahmin ediliyor.

Kuvvetli yağış nedeniyle sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların tedbirli olması gerektiği belirtildi.

SICAKLIKLAR DÜŞMEYE DEVAM EDECEK

Yağışlı sistemin etkisiyle hava sıcaklıklarının yurt genelinde azalması bekleniyor. İç ve batı kesimlerde sıcaklıkların mevsim normallerinin altında, doğu bölgelerde ise mevsim normalleri civarında seyredeceği öngörülüyor.

RÜZGAR 70 KİLOMETRE HIZA ULAŞACAK

Yağışın yanı sıra kuvvetli rüzgar da etkili olacak. Marmara ve Ege'de kuzeyli yönlerden, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda ise güneyli yönlerden esecek rüzgarın saatte 40 ila 70 kilometre hıza ulaşabileceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji, kuvvetli rüzgarın oluşturabileceği olumsuzluklara karşı da dikkatli ve tedbirli olunması çağrısında bulundu.

14 KENTTE SARI ALARM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından sarı kodlu uyarı verilen iller şöyle:

İstanbul, Artvin, Bartın, Bolu, Bursa, Düzce, Karabük, Kastamonu, Kocaeli, Rize, Sakarya, Sinop, Yalova ve Zonguldak.