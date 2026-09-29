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Elazığ’da yürek yakan olay! Sürekli havlayan köpek aileyi acı gerçeğe götürdü

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Elazığ’ın Baskil ilçesinde 52 yaşındaki bedensel engelli Mustafa Gürsul, akülü tekerlekli sandalyesiyle evine dönerken yol kenarındaki kor ateş nedeniyle hayatını kaybetti.

Elazığ'da yol kenarında feci son! Tekerlekli sandalyesi tutuşan engelli vatandaş yanarak hayatını kaybetti. Elazığ'ın Baskil ilçesinde, kor halindeki ateşin yakınından geçtiği sırada tekerlekli sandalyesi tutuşan bedensel engelli kişi hayatını kaybetti. Ailesi, eve tek başına dönen çoban köpeğinin peşinden giderek Gürsul'un cansız bedenini buldu.

Deliktaş köyünde yaşayan bedensel engelli Mustafa Gürsul (52), akülü tekerlekli sandalyesiyle dün evine dönerken yol kenarındaki çalı ve kuru ağaç dallarının yakılması sonucu kor haline gelen ateşi fark edemedi.

Elazığ’da yürek yakan olay! Sürekli havlayan köpek aileyi acı gerçeğe götürdü 1

Gürsul, akülü sandalyesinin tutuşması sonucu olay yerinde hayatını kaybetti.

Gürsul'un yanında bulunan çoban köpeğinin eve tek başına dönmesi üzerine ailesi şüphelendi.

Havlayan köpeğin peşinden giden aile fertleri Gürsul'un cansız bedeniyle karşılaştı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna götürülen Gürsul’un cenazesi otopsinin ardından bugün ailesine teslim edildi.

Elazığ’da yürek yakan olay! Sürekli havlayan köpek aileyi acı gerçeğe götürdü 2

Gürsul'un cenazesi köydeki camide kılınan namazın ardından mezarlıkta toprağa verildi.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Şevket Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Elazığ engelli
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