Yıllarca eskimeyecek Camper ayakkabı almak için en doğru zaman!

iyecek ayakkabım yok" demekten bıktıysanız ve hem klasik hem spor tüm kıyafetlerinizle uyum sağlayacak joker bir parça arıyorsanız durun. Sağlamlığıyla bilinen, eskiyip formunu kaybetmeyen ve uzun yıllar ayak analizinize uyum sağlayarak sizi masraftan kurtaracak Camper Peu Touring modelinde nefis bir indirim var. İşte detaylar!

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CAMPER Peu Touring Ayakkabı

Camper Peu Touring, günlük tempoda maksimum rahatlık arayanlar için tasarlandı. Esnek zikzak dikişleri ve pratik bağcık sistemi sayesinde ayağı kusursuz bir şekilde sararken %100 geri dönüştürülmüş PET ve deri birleşimi üst yüzeyiyle dayanıklılığı ön plana çıkarır. Hafif EVA dış tabanı sayesinde her adımda yumuşak bir yastıklama sunarken, OrthoLite® iç lığı sayesinde uzun yıllar boyunca formunu kaybetmeden maksimum dayanıklılık sunar.

Kullanıcılar ne diyor?

"ilk geldiğin de biraz sert kalas gibi dedim ama giyince çok hafif, rahat, ve havadar olduğunu gördüm. iyiki almışım. bu fiyata Camper zor bulunur."

"Tek kelimeyle harika. Hafif ve çok rahat. Normalde 44,5 giyiyorum. Bunu 45 aldım ve çok güzel oldu ayağıma."

Bu içerik 25 Eylül 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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