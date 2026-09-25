Ev Yaşam Ev Yaşam
Teknoloji Teknoloji
Moda Moda
Kişisel Bakım Kişisel Bakım
Gezi Seyahat Gezi Seyahat
Eğlence Eğlence
İndirim İndirim
Anne Çocuk Anne Çocuk
Hediye Rehberi Hediye Rehberi
Spor Spor
Bu Sayfada İş Birliği İçerikleri Bulunmaktadır.(Sponsorlu)
Yıllarca eskimeyecek Camper ayakkabı almak için en doğru zaman!
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Yıllarca eskimeyecek Camper ayakkabı almak için en doğru zaman!

Sultan Oğuz Sultan Oğuz MYNET YAZARI
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hem sportif hem de casual tarzınızı mükemmel tamamlayacak bir model arıyorsanız doğru yerdesiniz. Geri dönüştürülmüş detayları, esnek tabanı ve benzersiz kalıbıyla sneaker dünyasının en konforlu üyelerinden biri olan Camper Peu Touring indirimde. Hazırsanız, modelin detaylarına yakından göz atalım!

iyecek ayakkabım yok" demekten bıktıysanız ve hem klasik hem spor tüm kıyafetlerinizle uyum sağlayacak joker bir parça arıyorsanız durun. Sağlamlığıyla bilinen, eskiyip formunu kaybetmeyen ve uzun yıllar ayak analizinize uyum sağlayarak sizi masraftan kurtaracak Camper Peu Touring modelinde nefis bir indirim var. İşte detaylar!

Günün Fırsatları kapsamındaki indirimli markaları görmek için buraya tıklayın.

CAMPER indirimlerinin tamamına göz atmak için buraya tıklayın.

Prime ayrıcalıklarından yararlanmak isterseniz buradan üye olabilirsiniz.

CAMPER Peu Touring Ayakkabı

Yıllarca eskimeyecek Camper ayakkabı almak için en doğru zaman! 1

Camper Peu Touring, günlük tempoda maksimum rahatlık arayanlar için tasarlandı. Esnek zikzak dikişleri ve pratik bağcık sistemi sayesinde ayağı kusursuz bir şekilde sararken %100 geri dönüştürülmüş PET ve deri birleşimi üst yüzeyiyle dayanıklılığı ön plana çıkarır. Hafif EVA dış tabanı sayesinde her adımda yumuşak bir yastıklama sunarken, OrthoLite® iç lığı sayesinde uzun yıllar boyunca formunu kaybetmeden maksimum dayanıklılık sunar.

Kullanıcılar ne diyor?

  • "ilk geldiğin de biraz sert kalas gibi dedim ama giyince çok hafif, rahat, ve havadar olduğunu gördüm. iyiki almışım. bu fiyata Camper zor bulunur."
  • "Tek kelimeyle harika. Hafif ve çok rahat. Normalde 44,5 giyiyorum. Bunu 45 aldım ve çok güzel oldu ayağıma."
Ürünü İncele

Bu içerik 25 Eylül 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

İlginizi Çekebilir

Zamansız tarz, şok fiyat! Puma Suede indirimde

Zamansız tarz, şok fiyat! Puma Suede indirimde

 Evinizi kafeye dönüştüren Philips kahve makinesinde özel fırsat

Evinizi kafeye dönüştüren Philips kahve makinesinde özel fırsat

 Su geçirmez Seiko saat fırsatı için bugün son!

Su geçirmez Seiko saat fırsatı için bugün son!

 Kompakt tasarım ve yüksek güç: Minesk Turbo Jet Fan indirimde

Kompakt tasarım ve yüksek güç: Minesk Turbo Jet Fan indirimde

 Outdoor tutkunlarına özel fırsat: Adidas Terrex Tracefinder 2

Outdoor tutkunlarına özel fırsat: Adidas Terrex Tracefinder 2

Gözünüz arkada kalmasın: Tapo kamerayla eviniz kontrol altında

Gözünüz arkada kalmasın: Tapo kamerayla eviniz kontrol altında

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

Anahtar Kelimeler:
camper camper ayakkabı camper erkek ayakkabı
İş birliği İçerikleri
26 - 29 Eylül Şok Aktüel Ürünler Kataloğu yayınlandı!

26 - 29 Eylül Şok Aktüel Ürünler Kataloğu yayınlandı!

BİM'e Emsan tencere seti geliyor! 2 Ekim 2026 BİM Aktüel Kataloğu

BİM'e Emsan tencere seti geliyor! 2 Ekim 2026 BİM Aktüel Kataloğu

BİM'e Philips kahve makinesi geliyor! 22-23-25-27 Eylül BİM Aktüel Kataloğu

BİM'e Philips kahve makinesi geliyor! 22-23-25-27 Eylül BİM Aktüel Kataloğu

Her ay yüzlerce satan Stanley termosun fiyatı dipte!

Her ay yüzlerce satan Stanley termosun fiyatı dipte!

A101'e iPhone 18 Pro Max geliyor! 24 Eylül A101 Kataloğu

A101'e iPhone 18 Pro Max geliyor! 24 Eylül A101 Kataloğu

Kompakt tasarım ve yüksek güç: Minesk Turbo Jet Fan indirimde

Kompakt tasarım ve yüksek güç: Minesk Turbo Jet Fan indirimde

Kompakt tasarım ve yüksek güç: Minesk Turbo Jet Fan indirimde

Kompakt tasarım ve yüksek güç: Minesk Turbo Jet Fan indirimde

Outdoor tutkunlarına özel fırsat: Adidas Terrex Tracefinder 2

Outdoor tutkunlarına özel fırsat: Adidas Terrex Tracefinder 2

Zamansız tarz, şok fiyat! Puma Suede indirimde

Zamansız tarz, şok fiyat! Puma Suede indirimde

Adımlarınıza güç katan tasarım: Under Armour ayakkabıda fırsat var

Adımlarınıza güç katan tasarım: Under Armour ayakkabıda fırsat var

Şık, hafif ve güvenli: Samsonite valizde indirim başladı

Şık, hafif ve güvenli: Samsonite valizde indirim başladı

Evinizi kafeye dönüştüren Philips kahve makinesinde özel fırsat

Evinizi kafeye dönüştüren Philips kahve makinesinde özel fırsat

Evinizi kafeye dönüştüren Philips kahve makinesinde özel fırsat

Evinizi kafeye dönüştüren Philips kahve makinesinde özel fırsat

ŞOK'a kahve makinesi geliyor! 23-29 Eylül 2026 ŞOK Aktüel Kataloğu

ŞOK'a kahve makinesi geliyor! 23-29 Eylül 2026 ŞOK Aktüel Kataloğu

Su geçirmez Seiko saat fırsatı için bugün son!

Su geçirmez Seiko saat fırsatı için bugün son!

BİM'e waffle makinesi geliyor! 29-30 Eylül 2026 BİM Aktüel Kataloğu

BİM'e waffle makinesi geliyor! 29-30 Eylül 2026 BİM Aktüel Kataloğu

Gözünüz arkada kalmasın: Tapo kamerayla eviniz kontrol altında

Gözünüz arkada kalmasın: Tapo kamerayla eviniz kontrol altında

Gerçekçi detaylarıyla LEGO Technic BMW M 1000 RR şimdi indirimde

Gerçekçi detaylarıyla LEGO Technic BMW M 1000 RR şimdi indirimde

Tümünü Gör
Benzer En Yeniler İçerikleri
26 - 29 Eylül Şok Aktüel Ürünler Kataloğu yayınlandı!

26 - 29 Eylül Şok Aktüel Ürünler Kataloğu yayınlandı!

BİM'e Emsan tencere seti geliyor! 2 Ekim 2026 BİM Aktüel Kataloğu

BİM'e Emsan tencere seti geliyor! 2 Ekim 2026 BİM Aktüel Kataloğu

BİM'e Philips kahve makinesi geliyor! 22-23-25-27 Eylül BİM Aktüel Kataloğu

BİM'e Philips kahve makinesi geliyor! 22-23-25-27 Eylül BİM Aktüel Kataloğu

Her ay yüzlerce satan Stanley termosun fiyatı dipte!

Her ay yüzlerce satan Stanley termosun fiyatı dipte!

A101'e iPhone 18 Pro Max geliyor! 24 Eylül A101 Kataloğu

A101'e iPhone 18 Pro Max geliyor! 24 Eylül A101 Kataloğu

Kompakt tasarım ve yüksek güç: Minesk Turbo Jet Fan indirimde

Kompakt tasarım ve yüksek güç: Minesk Turbo Jet Fan indirimde

Tümünü Gör

Diğer Haberler

Kütahya’da otomobiller çarpıştı: 6 yaralı

Kütahya’da otomobiller çarpıştı: 6 yaralı

Muğla’da üç araçlı zincirleme trafik kazası

Muğla’da üç araçlı zincirleme trafik kazası

Yozgat’ta 5 bin makaron ele geçirildi

Yozgat’ta 5 bin makaron ele geçirildi

Motosiklet polis aracı ile çarpıştı: 2 yaralı

Motosiklet polis aracı ile çarpıştı: 2 yaralı

Karadeniz ve Doğu'ya kuvvetli geliyor! Meteoroloji uyardı: Pazartesi günü harita kırmızıya dönüyor

Meteoroloji uyardı: Pazartesi günü harita kırmızıya dönüyor

Kamyonun altında kalarak can verdi! Manisa'da feci kaza kamerada

Kamyonun altında kalarak can verdi

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.