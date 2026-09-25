Kamyonun altında kalarak can verdi! Manisa'da feci kaza kamerada

Korkunç kaza, dün saat 11.00 sıralarında, Uluderbent Mahallesi Köprübaşı Mahallesi Kiraz Caddesi'nde meydana geldi. D.K.'nın (29) kullandığı belediyeye ait çöp kamyonu, konteyneri boşalttıktan sonra hareket etti.

KAMYONUN ÖNÜNDEN GEÇMEK İSTEYİNCE...

Bu sırada kamyonun sol tarafından gelip, önünden geçmek isteyen Erol Karasulu, aracın altında kaldı. Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Karasulu'nun hayatını kaybettiği belirlendi.

Erol Karasulu'nun çöplerden atık kağıt, plastik ve metal parçaları toplayarak geçimini sağladığı öğrenildi.

ŞOFÖR GÖZALTINDA

Çöp kamyonu şoförü D.K. gözaltına alındı.