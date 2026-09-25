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Kamyonun altında kalarak can verdi! Manisa'da feci kaza kamerada

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Manisa'da 20 yaşındaki hurda toplayıcısı Erol Karasulu feci bir kazada yaşamını yitirdi. Genç adam belediyeye ait çöp kamyonunun altında kalarak can verdi. Kaza anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

Korkunç kaza, dün saat 11.00 sıralarında, Uluderbent Mahallesi Köprübaşı Mahallesi Kiraz Caddesi'nde meydana geldi. D.K.'nın (29) kullandığı belediyeye ait çöp kamyonu, konteyneri boşalttıktan sonra hareket etti.

Kamyonun altında kalarak can verdi! Manisa da feci kaza kamerada 1

KAMYONUN ÖNÜNDEN GEÇMEK İSTEYİNCE...

Bu sırada kamyonun sol tarafından gelip, önünden geçmek isteyen Erol Karasulu, aracın altında kaldı. Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kamyonun altında kalarak can verdi! Manisa da feci kaza kamerada 2

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Karasulu'nun hayatını kaybettiği belirlendi.

Kamyonun altında kalarak can verdi! Manisa da feci kaza kamerada 3

Erol Karasulu'nun çöplerden atık kağıt, plastik ve metal parçaları toplayarak geçimini sağladığı öğrenildi.

Kamyonun altında kalarak can verdi! Manisa da feci kaza kamerada 4

ŞOFÖR GÖZALTINDA

Çöp kamyonu şoförü D.K. gözaltına alındı.

Kamyonun altında kalarak can verdi! Manisa da feci kaza kamerada 5


Kaynak: DHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Manisa kamyon kaza
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