RTÜK Başkanı Daniş'ten Netanyahu'nun asılsız sözlerine tepki: "Siyasi acziyetinin göstergesi"

BM Genel Kurulu kürsüsünden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında asılsız ithamlarda bulunan İsrail Başbakanı Netanyahu'ya art arda tepkiler geldi.

RTÜK BAŞKANI DANİŞ'TEN NETANYAHU'NUN SÖZLERİNE YANIT: "ACİZLİĞİNİN GÖSTERGESİ"

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan RTÜK Başkanı Daniş, Netanyahu'nun sözlerine tepki göstererek, "Türkiye, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Filistin’in haklı davasını savunmayı; adaletin, barışın ve mazlumların yanında kararlılıkla durmayı sürdürecektir" ifadelerine yer verdi.

"GERÇEKLERİ HAKSIZ SÖYLEMLERLE ÇARPITMAK, SUÇLULARIN EN BÜYÜK MANİPÜLASYONUDUR"

Daniş, paylaşımında şunları söyledi;

"Gerçekleri haksız söylemlerle çarpıtmak, suçluların en büyük manipülasyonudur. Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) normlarında kronik hak ihlali örüntüsü oluşturan bu döngü, adaletten kaçamaz.

Hakkında, savaş suçları ve insanlığa karşı işlenen suçlardan dolayı Uluslararası Ceza Mahkemesince tutuklama kararı bulunan, Gazze’de masum çocuk ve kadınların katili, soykırımcı Netanyahu’nun, Birleşmiş Milletler kürsüsünü Türkiye’ye ve Cumhurbaşkanımız Sayın

@RTErdogan’a yönelik mesnetsiz suçlamalarına alet etmesi, içine düştüğü siyasi acziyetin ve Kronik Hak İhlali Örüntüsünün açık göstergesidir.

"HADSİZ HEZEYANLARI GAZZE’DE İŞLEDİĞİ SUÇLARI UNUTTURAMAZ"

Cumhurbaşkanımız, dünyanın sustuğu ve vicdanların sınandığı bir dönemde Gazze’de yaşanan zulme karşı en güçlü sesi yükselten ve Filistin halkının haklı davasını küresel platformlarda cesaretle savunan insanlığın sesi olmuş bir liderdir. Netanyahu’nun hadsiz hezeyanları, ne Gazze’de işlediği suçların üzerini örtebilir ne de uluslararası hukuk önünde hesap verme sorumluluğunu unutturabilir.

Türkiye, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Filistin’in haklı davasını savunmayı; adaletin, barışın ve mazlumların yanında kararlılıkla durmayı sürdürecektir."