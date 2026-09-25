Bağcılar'da uyuşturucu imalathanesine baskın: 22 kilo 970 gram uyuşturucu ele geçirildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü’nün uyuşturucu veya uyarıcı madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmaları sürüyor. Göztepe Mahallesi'ndeki bir iş yerinde uyuşturucu madde bulunduğu ihbarı üzerine polis ekipleri operasyon düzenledi.

Aramalarda, 22 kilo 970 gram sentetik ecza hapı üretiminde kullanılan ham madde, 5 parça halinde toplam 6 gram satışa hazır uyuşturucu, 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

FİRARİ 2 KİŞİNİN YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Yapılan çalışmalarda olayla bağlantılı oldukları tespit edilen M.K., F.Ç. ve E.Ö. isimli şüpheli şahıslardan E.Ö. isimli şahsın 17 Temmuz’da, tutuklandığı belirlenirken, firari bulunan M.K. ve F.Ç. isimli şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır