HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Bağcılar'da uyuşturucu imalathanesine baskın: 22 kilo 970 gram uyuşturucu ele geçirildi

Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğünün ekiplerince bir depoya düzenlenen operasyonda, 22 kilo 970 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla firari 2 kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Bağcılar'da uyuşturucu imalathanesine baskın: 22 kilo 970 gram uyuşturucu ele geçirildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü’nün uyuşturucu veya uyarıcı madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmaları sürüyor. Göztepe Mahallesi'ndeki bir iş yerinde uyuşturucu madde bulunduğu ihbarı üzerine polis ekipleri operasyon düzenledi.

BAĞCILAR'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU

Aramalarda, 22 kilo 970 gram sentetik ecza hapı üretiminde kullanılan ham madde, 5 parça halinde toplam 6 gram satışa hazır uyuşturucu, 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

FİRARİ 2 KİŞİNİN YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Yapılan çalışmalarda olayla bağlantılı oldukları tespit edilen M.K., F.Ç. ve E.Ö. isimli şüpheli şahıslardan E.Ö. isimli şahsın 17 Temmuz’da, tutuklandığı belirlenirken, firari bulunan M.K. ve F.Ç. isimli şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

250.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı ON'da!

250.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı ON'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Keban Baraj Gölü’nde 30 kiloluk dev turna balığıKeban Baraj Gölü’nde 30 kiloluk dev turna balığı
Muş Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü değiştiMuş Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü değişti

Anahtar Kelimeler:
Bağcılar uyuşturucu operasyonu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Şanlıurfa'da deprem! Çok sayıda ilde hissedildi

Şanlıurfa'da deprem! Çok sayıda ilde hissedildi

Eski AK Parti ve MHP'li başkanlara gözaltı

Eski AK Parti ve MHP'li başkanlara gözaltı

Süper Lig'de yüzyılın ihale bombası! Dünya devi Amazon Türkiye'ye giriyor: Masadaki rekor teklif dudak uçuklattı

Süper Lig'de yüzyılın ihale bombası! Dünya devi Amazon Türkiye'ye giriyor: Masadaki rekor teklif dudak uçuklattı

Milli futbolcuyla aşk yaşıyor! Bir şans daha verdi

Milli futbolcuyla aşk yaşıyor! Bir şans daha verdi

Trump'a Türk damat geliyor! İstanbul'da evlenecekler

Trump'a Türk damat geliyor! İstanbul'da evlenecekler

131 fon için kritik toplantı! Bakan Şimşek başkanlık edecek

131 fon için kritik toplantı! Bakan Şimşek başkanlık edecek

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.