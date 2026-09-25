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Keban Baraj Gölü’nde 30 kiloluk dev turna balığı

Elazığ’da Keban Baraj Gölü’nde yaklaşık 30 kilogram ağırlığında turna balığı yakalandı. Keban Baraj Gölü’nde yakalanan dev turna, bölgedeki balıkçılar arasında da büyük ilgi gördü.

Keban Baraj Gölü’nde 30 kiloluk dev turna balığı

Baraj gölünde amatör olarak balık avlayan bir balıkçının oltasına büyük bir turna balığı takıldı. Balığın ağırlığı ve mücadelesi karşısında zor anlar yaşayan balıkçı, dev turnayı güçlükle kıyıya çekmeyi başardı.

Keban Baraj Gölü’nde 30 kiloluk dev turna balığı 1

DEV BALIK GÖRENLERİ ŞAŞIRTTI

Yaklaşık 30 kilogram ağırlığında olduğu belirtilen dev turna balığının kıyıya çıkarıldığı anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, balıkçının büyük balığı kıyıya çekmek için verdiği mücadele dikkat çekti.,
Keban Baraj Gölü’nde 30 kiloluk dev turna balığı 2

Keban Baraj Gölü’nde yakalanan dev turna, bölgedeki balıkçılar arasında da büyük ilgi gördü.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
balık Elazığ Keban Baraj Gölü
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