Bakan Fidan, Mısırlı mevkidaşı Badr Abdelatty ile görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, New York'ta Mısırlı mevkidaşı Badr Abdelatty ile bir araya geldi.
25.09.2026 01:24
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu yüksek düzeyli haftası marjında temaslarını sürdürüyor. Bakan Fidan, Türkevi'nde Mısır Dışişleri, Göç ve Yurtdışı Mısırlılar Bakanı Badr Abdelatty ile bir araya geldi.
Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
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