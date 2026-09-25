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Bakan Fidan, Mısırlı mevkidaşı Badr Abdelatty ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, New York'ta Mısırlı mevkidaşı Badr Abdelatty ile bir araya geldi.

Bakan Fidan, Mısırlı mevkidaşı Badr Abdelatty ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu yüksek düzeyli haftası marjında temaslarını sürdürüyor. Bakan Fidan, Türkevi'nde Mısır Dışişleri, Göç ve Yurtdışı Mısırlılar Bakanı Badr Abdelatty ile bir araya geldi.

Bakan Fidan, Mısırlı mevkidaşı Badr Abdelatty ile görüştü 1

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Dışişleri Bakanlığı Hakan Fidan Mısır
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