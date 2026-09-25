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Bakan Kurum: "Sanık durumundaki bir soykırım failinin Cumhurbaşkanımızı hedef alması, yaşadığı hezimetin tezahürüdür"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Uluslararası yargı önünde sanık durumundaki bir soykırım failinin Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alması, ancak yaşadığı derin hezimetin bir tezahürüdür" dedi.

Bakan Kurum: "Sanık durumundaki bir soykırım failinin Cumhurbaşkanımızı hedef alması, yaşadığı hezimetin tezahürüdür"

Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Uluslararası yargı önünde sanık durumundaki bir soykırım failinin Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alması, ancak yaşadığı derin hezimetin bir tezahürüdür.

Bakan Kurum: "Sanık durumundaki bir soykırım failinin Cumhurbaşkanımızı hedef alması, yaşadığı hezimetin tezahürüdür" 1

Boş koltuklara hitap edenlerin unuttuğu bir şey var: Propaganda tarihin hafızasını silemez, dökülen kanı unutturamaz. Göz gördü, kulak duydu, tarih kayıt altına aldı. Filistin yalnız değildir. Gazze yalnız değildir. Türkiye, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde; adil bir dünya düzenini inşa etme kararlılığından,

Bakan Kurum: "Sanık durumundaki bir soykırım failinin Cumhurbaşkanımızı hedef alması, yaşadığı hezimetin tezahürüdür" 2

Filistinli kardeşlerimizin hürriyet mücadelesini desteklemekten ve zalimin karşısında dimdik durmaktan asla vazgeçmeyecektir" ifadelerine yer verdi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Murat Kurum Binyamin Netanyahu
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