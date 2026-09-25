İletişim Başkanı Duran'dan Netanyahu'nun sözlerine tepki

Soykırım suçlusu İsrail Başbakan'ın BM Genel Kurulu'ndaki konuşması protesto edildi ve salondaki ülke temsilcilerinin çoğu salonu terk etti. Netanyahu'nun konuşmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan sözlerine tepki yağdı.

İLETİŞİM BAŞKANI DURAN'DAN NETANYAHU'NUN SÖZLERİNE TEPKİ

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Netanyahu'nun sözlerini 'hadsiz ve alçak sözler' şeklinde ifade eden Duran, şunları söyledi;

"Hakkında savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar nedeniyle Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından yakalama kararı çıkarılmış soykırımcı Netanyahu’nun BM kürsüsünü Türkiye’ye ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik mesnetsiz suçlamalar için kullanması, Birleşmiş Milletlerin temsil ettiği barış, hukuk ve diyalog idealleriyle bağdaşmamaktadır.

"NETANYAHU HİÇ OLMADIĞI KADAR İZOLE HALE GELMİŞTİR"

Netanyahu’nun Cumhurbaşkanımızı hedef alan hadsiz ve alçak sözleri, onun katliamlarını, Gazze’de yaşanan insani felaketi ve uluslararası hukuk önündeki süreçleri görünmez hâle getiremez. Bu durum, uluslararası toplum tarafından da görülmektedir ve Netanyahu hiç olmadığı kadar izole hale gelmiştir.

Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye, başta Filistinli kardeşlerimiz olmak üzere mazlumların haklarını, daha adil bir dünyayı ve barışı savunmaya; haksızlık ve zulüm karşısında durmaya devam edecektir."