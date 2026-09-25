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Netanyahu’ya tepki sosyal medyada dünya gündeminde

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’ndaki konuşması öncesi ve sırasında sosyal medyada Netanyahu’ya yönelik tepkiler geniş yankı buldu.

Netanyahu’ya tepki sosyal medyada dünya gündeminde

Sosyal medya kullanıcıları, Gazze’deki gelişmelere dikkat çekmek amacıyla "#NetanyahuCenturysMurderer" etiketini kullanarak çok sayıda paylaşım yaptı. Kullanıcıların paylaşımlarında Gazze’deki insani durum ve İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları öne çıktı. Kısa sürede yoğun etkileşim alan etiket, Türkiye’nin yanı sıra dünya gündeminde de öne çıkan başlıklar arasında yer aldı.

Netanyahu’ya tepki sosyal medyada dünya gündeminde 1

NETANYAHU’YA TEPKİ DÜNYA GÜNDEMİNDE

Paylaşımlarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın BM Genel Kurulu’nda Gazze ve Filistin konusunda yaptığı çağrılara da yer verildi. Kullanıcılar, Erdoğan’ın konuşmalarından bölümler ve Filistin’e ilişkin mesajlarını söz konusu etiketle birlikte paylaştı.

Öte yandan Netanyahu’nun BM Genel Kurulu’nda kürsüye çıkması sırasında çok sayıda ülkenin temsilcisi salonu terk ederek protestoda bulundu.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İsrail Binyamin Netanyahu
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