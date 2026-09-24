Trump’ın çağrısı Almanya’dan karşılık bulmadı: “Çekilmeyeceğiz”

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, ABD Başkanı Donald Trump’ın ülkelere Uluslararası Ceza Mahkemesinden (UCM) ayrılmaları yönündeki çağrısına karşı çıktı. Almanya’nın Lahey merkezli mahkemeye desteğini sürdüreceğini belirten Wadephul, Trump’ın çağrısını anlamadığını ifade etti.

“ULUSLARARASI CEZA MAHKEMESİNİN YANINDA DURDUĞUMUZ AÇIK”

Kamu yayıncısı Deutschlandfunk’a konuşan Wadephul, UCM’nin kurallara dayalı uluslararası düzen açısından taşıdığı öneme dikkat çekti.

Wadephul, Almanya’nın mahkemeye yönelik tutumunu şu sözlerle anlattı:

“Bu, kurallara dayalı düzenin bir parçasıdır. Medeniyetimizin tarihinin bir parçasıdır. Uluslararası Ceza Mahkemesinin yanında durduğumuz kesinlikle açıktır.”

TRUMP’IN ÇAĞRISINA YANIT: “ELBETTE BUNU YAPMAYACAĞIZ”

ABD Başkanı Trump’ın UCM’den çekilme çağrısına anlam veremediğini söyleyen Wadephul, Almanya’nın böyle bir adım atmayacağını vurguladı.

Wadephul, “Elbette bunu yapmayacağız. Dürüst olmak gerekirse, bu çağrının özünü de anlamıyorum. Bu, Amerikan yönetiminin politikasıyla gerçekten de üzücü bir farklılık yaşadığımız alanlardan biri.” ifadelerini kullandı.

UCM’NİN ÖNEMİNE DİKKAT ÇEKTİ

Alman Bakan, Uluslararası Ceza Mahkemesinin uluslararası hukuk ile insan haklarının korunması ve savaş ile insanlık suçu işleyenlerden hesap sorulması açısından önemli bir işleve sahip olduğunu belirtti.

Wadephul, mahkemenin gerekliliğine ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:

“Batı Balkanlar’da işlenen zulümlerin ve uluslararası hukuk ile insan haklarına yönelik en ağır ihlallerin, geçmişteki ve günümüzdeki hüküm ve kararlarla nasıl ele alındığını çok yakın zamanda gördük. Doğal olarak uluslararası düzeyde bu yargı mekanizmasına ihtiyacımız devam ediyor.”

TRUMP UCM’DEN ÇEKİLME ÇAĞRISI YAPMIŞTI

ABD Başkanı Donald Trump, New York’ta gerçekleştirilen BM Genel Kurulu görüşmeleri sırasında Uluslararası Ceza Mahkemesine yönelik sert ifadeler kullanmıştı.

Mahkemeyi “kötü niyetli bir grup insan” olarak nitelendiren Trump, “UCM üyesi tüm ülkeleri, bu haydut kurumdan derhal resmi olarak çekilmeye çağırıyorum.” demişti.

Kaynak: AA | Bu içerik Sariye Nur Dönmez tarafından yayına alınmıştır