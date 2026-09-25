Kütahya’da otomobiller çarpıştı: 6 yaralı

Kaza, Kütahya-Eskişehir kara yolu Fuar Kavşağı’nda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, E.S. idaresindeki otomobil ile Çiniciler Çarşısı yönüne dönmek isteyen D.G. yönetimindeki otomobil çarpıştı. Kazada, sürücüler ile araçlardaki 4 kişi yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı 6 kişi, ilk müdahaleleri sonrası ambulanslarla Kütahya Şehir Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.



Kaynak: İHA | Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır