HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Kütahya’da otomobiller çarpıştı: 6 yaralı

Kütahya’da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Kütahya’da otomobiller çarpıştı: 6 yaralı

Kaza, Kütahya-Eskişehir kara yolu Fuar Kavşağı’nda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, E.S. idaresindeki otomobil ile Çiniciler Çarşısı yönüne dönmek isteyen D.G. yönetimindeki otomobil çarpıştı. Kazada, sürücüler ile araçlardaki 4 kişi yaralandı.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı 6 kişi, ilk müdahaleleri sonrası ambulanslarla Kütahya Şehir Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kütahya’da otomobiller çarpıştı: 6 yaralı 1
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

250.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı ON'da!

250.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı ON'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Muratlı’da sahte ve tağşiş gıda ürünlerine yakın takipMuratlı’da sahte ve tağşiş gıda ürünlerine yakın takip
Muğla’da üç araçlı zincirleme trafik kazasıMuğla’da üç araçlı zincirleme trafik kazası

Anahtar Kelimeler:
kaza
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Netanyahu BM'de boş salona konuştu

Netanyahu BM'de boş salona konuştu

Trump’a Almanya’dan net yanıt: “Çekilmeyeceğiz”

Trump’a Almanya’dan net yanıt: “Çekilmeyeceğiz”

İsrailli futbolcudan skandal gol sevinci! Korner direğini silah yapıp sahayı taradı

İsrailli futbolcudan skandal gol sevinci! Korner direğini silah yapıp sahayı taradı

Daha yeni başlamıştı ama olmadı! Erken final kararı verildi

Daha yeni başlamıştı ama olmadı! Erken final kararı verildi

Mesai ayarlaması Resmi Gazete'de! İş hayatında yeni dönem

Mesai ayarlaması Resmi Gazete'de! İş hayatında yeni dönem

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek "istifa" iddialarını yalanladı

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek "istifa" iddialarını yalanladı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.