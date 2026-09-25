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Muratlı’da sahte ve tağşiş gıda ürünlerine yakın takip

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, halk sağlığını korumak ve güvenli gıdaya erişimi sağlamak amacıyla ülke genelinde yürütülen "Gıda Güvenliği-1" operasyonu kapsamında ilçede titiz bir denetim gerçekleştirdi. Ortaklaşa yürütülen kontrollerde, taklit ve tağşiş ürünlerin yanı sıra hijyen şartları da mercek altına alındı.

Muratlı’da sahte ve tağşiş gıda ürünlerine yakın takip

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde "Gıda Güvenliği-1" operasyonu kapsamında et, et ürünleri, süt ve süt ürünleri satışı yapan işletmeler ile lokanta ve birahaneler denetlendi. Vatandaşların sağlığını doğrudan tehdit eden sahte ve tağşiş ürünlere yönelik sıkı kontroller yapılırken, 5996 sayılı Kanun çerçevesinde hijyen, kayıtlılık ve izlenebilirlik konularında gerekli incelemeler yapıldı. Denetimler sırasında kurallara uymayan işletmelere gerekli uyarılarda bulunuldu. Gerekli şartları taşımayan ve yapılan uyarılara rağmen eksikliklerini gidermeyen işletmelere ilgili kanun kapsamında idari para cezası uygulandı.
Konuyla ilgili yapılan açıklamada, vatandaşların güvenli gıdaya ulaşabilmesi için denetimlerin yıl boyunca kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi.

Muratlı’da sahte ve tağşiş gıda ürünlerine yakın takip 1

Muratlı’da sahte ve tağşiş gıda ürünlerine yakın takip 2
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Tekirdağ
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