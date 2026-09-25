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Motosiklet polis aracı ile çarpıştı: 2 yaralı

Kahramanmaraş’ta motosikletin polis otosuna çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosikletteki 2 kişi yaralandı.

Motosiklet polis aracı ile çarpıştı: 2 yaralı

Kaza, Dulkadiroğlu İlçesi Karacasu Mahallesi Doğu Çevre Yolu’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen motosiklet seyir halindeyken Dulkadiroğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki ekip aracına çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletteki 2 kişi yaralandı. İlk müdahaleyi polislerin yaptığı kazada ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaza sonrası trafik polisleri inceleme başlattı.

Motosiklet polis aracı ile çarpıştı: 2 yaralı 1

Motosiklet polis aracı ile çarpıştı: 2 yaralı 2
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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