Pozlarıyla tanınmıştı! Avukat Buket Tekışık'ın uyuşturucu testi sonucu belli oldu

Savcı odasında çektirdiği fotoğraflarla çok konuşulan avukat Buket Nurşah Tekışık hakkında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Gazeteci Burak Doğan’ın aktardığına göre Tekışık’tan alınan kan ve saç örneklerinde uyuşturucu maddelere rastlandı.

KAN VE SAÇ TESTLERİNDE FARKLI FARKLI MADDELER

Tekışık'ın kan örneğinde kokain tespit edildi, saç örneğinde ise kokain ve MDMA bulundu. Saç analizinde ayrıca ilaç etken maddesi citalopram da belirlendi.

"UYUŞTURUCU KULLANMADIM" DEMİŞ

Tekışık’ın ifadesinde kesinlikle uyuşturucu madde kullanmadığını söylediği aktarıldı.

SAVCI ODASINDAKİ PAYLAŞIMIYLA GÜNDEME GELMİŞTİ

Buket Nurşah Tekışık, Aralık 2023’te Çağlayan Adliyesi’nde bir savcının odasında çektirdiği fotoğrafları “Ben asla kaybetmem ya kazanırım ya da öğrenirim” notuyla paylaşmıştı. Tepki çeken paylaşımın ardından savcı hakkında soruşturma başlatılmış ve görev yeri değiştirilmiş, Tekışık hakkında ise suç duyurusunda bulunulmuştu. Lüks otomobillerle fotoğrafları da tartışılan Tekışık, üzerine kayıtlı tek bir aracı olduğunu ve farklı dönemlerde kullandığı araçların fotoğraflarının birlikte paylaşıldığını savunmuştu.

"YARGIYA MÜDAHALE" İDDİASIYLA TUTUKLANMIŞTI

Geçtiğimiz günlerde ise Tekışık, İstanbul’daki farklı adliyelerde yürütülen yargı süreçlerine menfaat karşılığında müdahale edildiği iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanmıştı.