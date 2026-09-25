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Pozlarıyla tanınmıştı! Avukat Buket Tekışık'ın uyuşturucu testi sonucu belli oldu

Savcı odasında verdiği pozlarla Türkiye'nin gündemine gelen, geçtiğimiz günlerde "yargıya müdahale" iddiasıyla tutuklanan avukat Buket Nurşah Tekışık’ın uyuşturucu testi sonucu belli oldu. Tekışık, ifadesinde uyuşturucu kullanmadığını söylemişti.

Pozlarıyla tanınmıştı! Avukat Buket Tekışık'ın uyuşturucu testi sonucu belli oldu

Savcı odasında çektirdiği fotoğraflarla çok konuşulan avukat Buket Nurşah Tekışık hakkında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Gazeteci Burak Doğan’ın aktardığına göre Tekışık’tan alınan kan ve saç örneklerinde uyuşturucu maddelere rastlandı.

Pozlarıyla tanınmıştı! Avukat Buket Tekışık ın uyuşturucu testi sonucu belli oldu 1

KAN VE SAÇ TESTLERİNDE FARKLI FARKLI MADDELER

Tekışık'ın kan örneğinde kokain tespit edildi, saç örneğinde ise kokain ve MDMA bulundu. Saç analizinde ayrıca ilaç etken maddesi citalopram da belirlendi.

Pozlarıyla tanınmıştı! Avukat Buket Tekışık ın uyuşturucu testi sonucu belli oldu 2

"UYUŞTURUCU KULLANMADIM" DEMİŞ

Tekışık’ın ifadesinde kesinlikle uyuşturucu madde kullanmadığını söylediği aktarıldı.

Pozlarıyla tanınmıştı! Avukat Buket Tekışık ın uyuşturucu testi sonucu belli oldu 3

SAVCI ODASINDAKİ PAYLAŞIMIYLA GÜNDEME GELMİŞTİ

Buket Nurşah Tekışık, Aralık 2023’te Çağlayan Adliyesi’nde bir savcının odasında çektirdiği fotoğrafları “Ben asla kaybetmem ya kazanırım ya da öğrenirim” notuyla paylaşmıştı. Tepki çeken paylaşımın ardından savcı hakkında soruşturma başlatılmış ve görev yeri değiştirilmiş, Tekışık hakkında ise suç duyurusunda bulunulmuştu. Lüks otomobillerle fotoğrafları da tartışılan Tekışık, üzerine kayıtlı tek bir aracı olduğunu ve farklı dönemlerde kullandığı araçların fotoğraflarının birlikte paylaşıldığını savunmuştu.

Pozlarıyla tanınmıştı! Avukat Buket Tekışık ın uyuşturucu testi sonucu belli oldu 4

"YARGIYA MÜDAHALE" İDDİASIYLA TUTUKLANMIŞTI

Geçtiğimiz günlerde ise Tekışık, İstanbul’daki farklı adliyelerde yürütülen yargı süreçlerine menfaat karşılığında müdahale edildiği iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanmıştı.

Pozlarıyla tanınmıştı! Avukat Buket Tekışık ın uyuşturucu testi sonucu belli oldu 5

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Anahtar Kelimeler:
Avukat Savcı uyuşturucu
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