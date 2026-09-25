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Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında ikinci dalga: 33 kişi gözaltında

Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasıyla ilgili 16 ilde yeni operasyon düzenlendi. 47 şüpheli hakkında işlem başlatılırken 33 kişi gözaltına alındı.

Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında ikinci dalga: 33 kişi gözaltında
Mehmet Hazar Gönüllü

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasıyla ilgili açıklamada bulundu. Gürlek, açıklamasında "FETÖ/PDY faaliyetleri kapsamında tasarlayarak kasten öldürme suçuna iştirak ettikleri ve olayın açığa çıkarılmasını engellemek amacıyla çeşitli suçlar işledikleri değerlendirilen 47 şüpheli hakkında adli işlem başlatılmıştır" ifadelerine yer verdi.

"BU SABAH İKİNCİ DALGA OPERASYON GERÇEKLEŞTİRİLDİ"

"Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında hakikatin izini sürmeye devam ediyoruz!" notuyla paylaşım yaparak soruşturma kapsamındaki yeni operasyonun ayrıntılarını duyuran Bakan Gürlek şunları kaydetti:

"Merhum Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki arkadaşlarının hayatını kaybettiği helikopterin düşmesi olayının tüm yönleriyle aydınlatılması için yürütülen soruşturmayı kararlılıkla sürdürüyoruz.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızın koordinesinde, Millî İstihbarat Teşkilatı Başkanlığımızın desteğiyle Ankara İl Emniyet Müdürlüğümüzle birlikte yürütülen çalışmalar kapsamında bu sabah ikinci dalga operasyon gerçekleştirilmiştir.

"47 ŞÜPHELİ HAKKINDA İŞLEM BAŞLATILDI"

FETÖ/PDY faaliyetleri kapsamında tasarlayarak kasten öldürme suçuna iştirak ettikleri ve olayın açığa çıkarılmasını engellemek amacıyla çeşitli suçlar işledikleri değerlendirilen 47 şüpheli hakkında adli işlem başlatılmıştır.

Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında ikinci dalga: 33 kişi gözaltında 1

"33 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI"

Ankara merkezli 16 ilde 45 adreste eş zamanlı arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirilmiş ve şu ana kadar 33 şüpheli gözaltına alınmıştır. 10 şüphelinin cezaevinde olduğu belirlenirken firari 4 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürmektedir.

Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında ikinci dalga: 33 kişi gözaltında 2

Soruşturma kapsamında; arama-kurtarma çalışmalarının yanlış yönlendirilmesi, gerçeğe aykırı bilgi notları hazırlanması, tanık ve gizli tanıkların manipüle edilmesi ile maddi gerçeğin ortaya çıkarılmasını engellemeye yönelik eylemler tüm yönleriyle araştırılmaktadır.

Bu tarihi soruşturmayı titizlikle yürüten Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımıza, soruşturmayı destekleyen Millî İstihbarat Teşkilatı Başkanlığımıza, sahada operasyonu başarıyla yürüten Ankara İl Emniyet Müdürlüğümüze ve süreçte emeği geçen tüm kamu görevlilerimize teşekkür ediyorum.

Aradan geçen süre ne olursa olsun, maddi gerçeğin ortaya çıkarılması ve sorumluların hukuk önünde hesap vermesi için soruşturmayı kararlılıkla sürdüreceğiz.

Adalet er ya da geç mutlaka tecelli edecektir!"

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Anahtar Kelimeler:
Muhsin Yazıcıoğlu
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