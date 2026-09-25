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Eminoğlu’ndan Şam ve Halep’e ziyaret

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Dr. Enes Eminoğlu, beraberindeki heyetle Şam ve Halep’i kapsayan bir ziyaret gerçekleştirdi.

Eminoğlu’ndan Şam ve Halep’e ziyaret

Ziyaret kapsamında Suriye Spor ve Gençlik Bakanlığı başta olmak üzere çeşitli kurumlar, spor tesisleri ve tarihî mekânlar ziyaret edildi. Şam’da bir dönem Türkiye’de yaşamış Suriyeli gençlerle de bir araya gelindi.

Eminoğlu’ndan Şam ve Halep’e ziyaret 1

Eminoğlu, geçtiğimiz yıl İstanbul’da başlayan temasların Şam’da gerçekleştirilen görüşmelerle devam ettiğini belirterek, gençlik ve spor alanında iki ülke arasındaki iş birliğinin geliştirilmesine yönelik değerlendirmelerde bulundu.
Eminoğlu’ndan Şam ve Halep’e ziyaret 2

Ziyaret sırasında Türkiye’de geçmişte misafir edilen Suriyeli genç ve çocuklarla yeniden bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Eminoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ortaya koyduğu insani irade sayesinde Özgür Suriye’de geleceğe umutla bakan çocuklara şahit olmanın gururunu yaşadıklarını söyledi.
Eminoğlu’ndan Şam ve Halep’e ziyaret 3

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Anahtar Kelimeler:
Gençlik ve Spor Bakanlığı
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