Mansur Yavaş'ın 'adaylık' çalışması ortaya çıktı! Kulislerden sızdı: İstifa tabletten gelmiş

Mansur Yavaş'ın CHP'den istifası siyaset sahnesine yepyeni bir hareket kattı. Gündeme damga vuran istifayla birlikte Yavaş'ın cumhurbaşkanı adayı olup olmayacağı sorusu kulislerde yüksek sesle konuşulmaya başladı. Yavaş konu kendisine hemen her sorulduğunda "Günü geldiğinde" mesajı vererek seçim sathı mailine girilmesini işaret ediyor ancak iddiaya göre 2025'ten beri hukukçulardan oluşan ekibiyle seçim hazırlığını başlattı bile.

Yavaş, Mart 2025’te gazetecilere yaptığı görüşmede “Seçim sathı mailine girildiğinde kendi ismimi anketlerde üst sıralarda görürsem hiç tereddüt etmeden cumhurbaşkanı adayı olacağım. Bu ülkeye bir daha 2023 seçimleri gibi büyük hayal kırıklığını yaşatmayacağız” şeklinde değerlendirmede bulunmuştu. Nefes'ten Mahir Bağış'ın aktardığı kulis bilgilerine göre Yavaş hala bu sözlerinin arkasında.

YAVAŞ VE EKİBİNİN MASASINDA 'SİSTEM' ÇALIŞMASI

Yavaş'ın o tarihten bu yana hukukçulardan oluşan bir ekiple yol aldığı belirtildi. Bu ekip Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nde yapılması gereken değişiklikleri çalışıyor. Özellikle parlamenter sisteme ve yarı başkanlık sistemine geçişin yol haritası oluşturuluyor. Yeni sistemde cumhurbaşkanının yetkilerinin sınırlandırılması planlanıyor.

İSTİFA METNİNİ 11 EYLÜL’DE YAZDIĞI ÖNE SÜRÜLDÜ

Öte yandan Halk TV'de yer alan habere göre; CHP'nin 103. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'e yapılan ziyarete Mansur Yavaş'ın katılmaması, CHP yönetiminde tartışma yarattı. Faik Öztrak, 11 Eylül'de yaptığı açıklamada Yavaş'ın yokluğunu "büyük hayal kırıklığı" olarak nitelendirdi. Öztrak, "Cumhuriyet Halk Partisi tehdit edilemez" dedi.

CHP kaynaklarına dayalı iddiaya göre Yavaş, Öztrak'ın sözlerinin ardından istifa metnini hazırladı. Metin 11 Eylül'de masaya konuldu, ancak kamuoyuyla 23 Eylül'de paylaşıldı. Aynı kaynaklara göre Kemal Kılıçdaroğlu ile ona yakın kurmaylar Yavaş'ı aradı. Bu telefon görüşmeleri ve Yavaş'ın yakın ekibinin girişimi, istifayı o gün durdurdu.

İddiaya göre Yavaş, Öztrak’ın sözlerinin ardından istifa metnini hazırladı. Metin 11 Eylül’de masaya konuldu, ancak kamuoyuyla 23 Eylül’de paylaşıldı.Aynı kaynaklara göre Kemal Kılıçdaroğlu ile ona yakın kurmaylar Yavaş’ı aradı. Bu telefon görüşmeleri ve Yavaş’ın yakın ekibinin girişimi, istifayı o gün durdurdu.

YAVAŞ "DUYDUNUZ MU?" DİYE SORUP TABLETİNİ İSTEDİ

NOW TV'nin haberine göre; Yavaş, 23 Eylül’de Müslüm Sarı’nın sözlerini makam odasında dinledi ve yanındakilere “Duydunuz mu?” diye sordu. Yakın çevresinden bir kişi ise “Efendim biz zaten niye hâlâ buradayız? Toplum da bizim burada olmamızı istemiyor görüyorsunuz, onlar da istemiyor” karşılığını verdi.Bunun üzerine Yavaş’ın tabletini isteyip e-Devlet üzerinden CHP üyeliğinden istifa ettiği belirtildi.