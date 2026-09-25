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Karadeniz ve Doğu'ya kuvvetli geliyor! Meteoroloji uyardı: Pazartesi günü harita kırmızıya dönüyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 25 Eylül tarihli hava tahmin raporuna göre Karadeniz kıyıları, Hatay, Erzincan ve Ardahan'da sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Batı ve iç kesimlerde ise sıcaklıkların yükselmesi öngörülüyor.

Karadeniz ve Doğu'ya kuvvetli geliyor! Meteoroloji uyardı: Pazartesi günü harita kırmızıya dönüyor
Nilgün Arabacı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yurt genelinin hava durumuna ilişkin son tahminlerini yayımladı. Rapora göre kuzey, iç ve doğu kesimlerde parçalı ve yer yer çok bulutlu hava hakim olacak. Karadeniz kıyıları ile Hatay, Erzincan ve Ardahan çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek.

Karadeniz ve Doğu ya kuvvetli geliyor! Meteoroloji uyardı: Pazartesi günü harita kırmızıya dönüyor 1

KARADENİZ VE HATAY'DA SAĞANAK

Meteoroloji'nin değerlendirmelerine göre Orta Karadeniz kıyıları ve Doğu Karadeniz ile Hatay'ın kıyı kesimleri, Erzincan ve Ardahan çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. Yurdun diğer bölgelerinde ise az bulutlu ve açık hava bekleniyor.

Karadeniz ve Doğu ya kuvvetli geliyor! Meteoroloji uyardı: Pazartesi günü harita kırmızıya dönüyor 2

Yağış beklenen iller ve tahminler şöyle:

Samsun: Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak
Trabzon: Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak
Rize: Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak
Hatay: Kıyı kesimlerinde sabah saatlerinde sağanak
Erzincan: Öğleden sonra sağanak
Ardahan: Öğleden sonra sağanak

Karadeniz ve Doğu ya kuvvetli geliyor! Meteoroloji uyardı: Pazartesi günü harita kırmızıya dönüyor 3

SICAKLIKLAR BATIDA YÜKSELİYOR

Hava sıcaklıklarının iç ve batı kesimlerde artacağı, diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli, güney ve doğu kesimlerinde ise güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Karadeniz ve Doğu ya kuvvetli geliyor! Meteoroloji uyardı: Pazartesi günü harita kırmızıya dönüyor 4

PAZARTESİ GÜNÜ HARİTA KIRMIZIYA DÖNÜYOR

Meteoroloji'nin yayımladığı haritalı hava durumu tahminlerine göre pazar günü yurdun batı kesimlerinde başlaması beklenen sağanak yağışlar, pazartesi günü etkisini genişletecek. Yağışlı sistemin pazartesi günü yurdun büyük bölümünü etkisi altına alması bekleniyor.

Saatlik, günlük, haftalık ve 15 günlük detaylı hava durumu için şehrini seç.

Karadeniz ve Doğu ya kuvvetli geliyor! Meteoroloji uyardı: Pazartesi günü harita kırmızıya dönüyor 5

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Anahtar Kelimeler:
meteoroloji
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