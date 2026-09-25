Karadeniz ve Doğu'ya kuvvetli geliyor! Meteoroloji uyardı: Pazartesi günü harita kırmızıya dönüyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yurt genelinin hava durumuna ilişkin son tahminlerini yayımladı. Rapora göre kuzey, iç ve doğu kesimlerde parçalı ve yer yer çok bulutlu hava hakim olacak. Karadeniz kıyıları ile Hatay, Erzincan ve Ardahan çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek.

KARADENİZ VE HATAY'DA SAĞANAK

Meteoroloji'nin değerlendirmelerine göre Orta Karadeniz kıyıları ve Doğu Karadeniz ile Hatay'ın kıyı kesimleri, Erzincan ve Ardahan çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. Yurdun diğer bölgelerinde ise az bulutlu ve açık hava bekleniyor.

Yağış beklenen iller ve tahminler şöyle:

Samsun: Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak

Trabzon: Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak

Rize: Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak

Hatay: Kıyı kesimlerinde sabah saatlerinde sağanak

Erzincan: Öğleden sonra sağanak

Ardahan: Öğleden sonra sağanak

SICAKLIKLAR BATIDA YÜKSELİYOR

Hava sıcaklıklarının iç ve batı kesimlerde artacağı, diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli, güney ve doğu kesimlerinde ise güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.

PAZARTESİ GÜNÜ HARİTA KIRMIZIYA DÖNÜYOR

Meteoroloji'nin yayımladığı haritalı hava durumu tahminlerine göre pazar günü yurdun batı kesimlerinde başlaması beklenen sağanak yağışlar, pazartesi günü etkisini genişletecek. Yağışlı sistemin pazartesi günü yurdun büyük bölümünü etkisi altına alması bekleniyor.